Enagás considera activos regulados en Europa para impulsar su estrategia de hidrógeno, según su CEO

MADRID, 17 feb (Reuters) -

La empresa española Enagás

está abierta a adquirir activos energéticos regulados en Europa que se ajusten al cambio de rumbo de la empresa hacia las infraestructuras de hidrógeno, respalden la seguridad del suministro y no afecten a la política de dividendos ni a las calificaciones crediticias, según dijo el martes su consejero delegado.

En los últimos años, la empresa ha vendido activos en Estados Unidos, Chile y México para volver a centrarse en España y Europa. También ha recortado los dividendos y la deuda para financiar su cambio previsto hacia la gestión de infraestructuras de hidrógeno.

Reuters informó en octubre que Enagás mantuvo conversaciones para adquirir la participación del 32% del fondo soberano de Singapur GIC en Teréga, su socio en un proyecto de gasoducto de hidrógeno entre España y Francia. Las empresas ya operan conexiones de gasoductos entre ambos países.

La prioridad era poner en marcha el plan de inversión de Enagás manteniendo su política de dividendos y sus calificaciones crediticias, según dijo el consejero delegado, Arturo Gonzalo.

No obstante, Enagás consideraría operaciones de fusión y adquisición en línea con su estrategia.

"Si se cumplen esas condiciones, pues podemos ver oportunidades de activos regulados en Europa que encajen bien en este esquema", respondió a una pregunta sobre si la empresa había mantenido conversaciones para comprar una participación en Teréga, el segundo mayor operador de transporte de gas de Francia.

"No tenemos ningún anuncio que hacer a ese respecto, pero dentro de esa posibilidad, pues Teréga es una gran compañía, la conocemos bien, somos socios en nuestro día a día y en grandes proyectos. Y podría cumplir (nuestros requisitos)", añadió. (Información de Pietro Lombardi; edición de Bernadette Baum; edición en español de Paula Villalba)