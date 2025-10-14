Enagás está preparada para adelantar la prohibición de GNL ruso, según su CEO

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 14 oct (Reuters) -

El operador español de la red de gas Enagás está preparado para prohibir el gas natural licuado (GNL) ruso antes de 2027 si la UE adelanta su retirada a esa fecha, según ha declarado a Reuters su consejero delegado, Arturo Gonzalo.

La UE está negociando propuestas legales para poner fin a sus importaciones de petróleo y gas ruso en enero de 2028 y sanciones que prohibirían el GNL ruso un año antes, como parte del intento de Bruselas de privar al Kremlin de ingresos para financiar su guerra en Ucrania.

En una entrevista, Gonzalo dijo que creía que una prohibición del GNL ruso en 2027 era posible desde el punto de vista de las infraestructuras, dijo.

"Estamos preparados técnicamente para operar sin gas ruso", añadió.

Gonzalo dijo que los operadores de redes de gas ya utilizan sistemas de acreditación para rastrear el origen de los cargamentos de GNL.

Enagás exige a los cargadores que informen del origen de los cargamentos descargados en España en su plataforma logística, donde la información se coteja con la documentación de la carga y se somete a controles aduaneros.

El borrador más reciente de negociación de la propuesta de retirada progresiva del petróleo y el gas rusos de la UE, al que tuvo acceso Reuters, exigiría a los importadores que aporten pruebas del país de producción de su gas a las autoridades nacionales antes de que llegue a Europa.

Las autoridades también podrán exigir a las empresas que revelen más información sobre los contratos de suministro de gas.

Estos requisitos no se aplicarían a los países que exportaron más de 5000 millones de metros cúbicos de gas a la UE el año pasado, lo que significa que el GNL estadounidense estaría exento. Gonzalo afirmó que el mercado del GNL tiene liquidez suficiente para sustituir a los volúmenes rusos. "Una vez que el GNL ruso deje de llegar, una buena parte será sustituido por el estadounidense", dijo.

Los países de la UE tienen previsto aprobar la retirada progresiva del petróleo y el gas rusos en 2028 la próxima semana, antes de negociar la ley definitiva con el Parlamento Europeo. Los países están negociando las sanciones al GNL por separado. (Información de Kate Abnett; información adicional de Pietro Lombardi y Julia Payne; edición de Jan Harvey; edición en español de Jorge Ollero Castela)