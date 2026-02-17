Enagás prevé un beneficio menor en 2026 tras el impulso de 2025

(Reescribe los párrafos primero y segundo para añadir estimaciones; cambia titular)

El operador español de la red de gas Enagás espera un menor beneficio este año, unos 235 millones de euros (278,15 millones de dólares), lo que supone un descenso desde los 266,3 millones de euros de 2025, año en que la venta de activos y un laudo arbitral a su favor hicieron aumentar las ganancias.

Se espera que los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones sean de 620 millones de euros este año, en comparación con los 675,7 millones de euros de 2025.

Enagás superó sus objetivos al obtener un beneficio de 339,1 millones de euros (401,6 millones de dólares) gracias a la venta de activos y a la revisión al alza de la cantidad que se le concedió en un arbitraje sobre una inversión en Perú. Estas cifras contrastan con las pérdidas netas de 299,3 millones de euros registradas en 2024 después de que vendiera un activo en Estados Unidos.

(1 dólar = 0,8445 euros)

