Enagás supera objetivos y obtiene ganancias en 2025

MADRID, 17 feb (Reuters)

El operador español de la red de gas Enagás

anunció el martes que superó sus objetivos el año pasado, al obtener un beneficio de 339,1 millones de euros (401,6 millones de dólares), gracias a la venta de activos y a la revisión al alza de la cantidad que se le concedió en un arbitraje sobre una inversión en Perú.

Estas cifras contrastan con las pérdidas netas de 299,3 millones de euros registradas en 2024, lastradas por un impacto en el capital relacionado con la venta de un activo en Estados Unidos.

(1 dólar = 0,8445 euros)