Enagás va camino de cumplir sus objetivos para 2025

MADRID, 21 oct (Reuters) - El operador español de redes de gas Enagás dijo el martes que está en vías de cumplir sus objetivos para 2025, tras registrar beneficios en los nueve primeros meses del año.

A ello han contribuido las plusvalías por desinversiones y la revisión al alza del importe concedido en un arbitraje sobre una inversión en Perú, así como unos costes operativos en consonancia con los del año pasado.

La empresa registró un beneficio de 262,8 millones de euros (US$306,5 millones), frente a una pérdida neta de 130,2 millones de euros en el mismo periodo de 2024, cuando los resultados incluían por la venta de un activo en Estados Unidos. A principios de este año, la empresa se comprometió a invertir más de 4000 millones de euros hasta el final de la década, a medida que se diversifica en la gestión de una red de infraestructuras de hidrógeno y al tiempo que también pone la vista sobre negocios de amoníaco y captura de CO2.

