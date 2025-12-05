Enaire batirá su récord de vuelos gestionados en 2025 con cerca de 2,5 millones

MADRID, 5 dic. 2025 (Europa Press) -

Enaire prevé alcanzar la cifra cercana a 2,5 millones de vuelos gestionados en 2025, lo que supone un 5% más que el año récord de 2024 y un 14% más prepandemia, según ha anunciado su director general, Enrique Maurer, durante la celebración de la jornada anual de clientes 2025 en Madrid.

En el ámbito operativo destaca la reducción del 7% en la demora atribuible al control aéreo en ruta respecto a 2024, así como la disminución de la demora atribuible en aeropuertos, situada en un promedio de 0,14 minutos por vuelo.

Sobre seguridad, Maurer ha subrayado que el gestor público ha logrado mantener, por quinto año consecutivo, la máxima calificación europea en el indicador clave de gestión de la seguridad.

En su intervención también ha subrayado que las medidas en materia de sostenibilidad aplicadas en los últimos cinco años por Enaire en sus servicios de control de tráfico aéreo han permitido evitar la emisión de 300.000 toneladas de CO2, equivalentes a 400 vueltas a la Tierra.

Junto a ello ha destacado que 2025 cierra "con la mayor valoración histórica en calidad de servicio en los ámbitos de aeropuertos y aviación general, en línea con los resultados obtenidos en 2024 en las encuestas realizadas a compañías y pilotos de aviación comercial".

De cara a los siguientes cinco años, Maurer ha señalado que los próximos años estarán marcados por una mayor incertidumbre geopolítica y por la necesidad de reforzar la coordinación civil-militar, la seguridad física y la ciberseguridad.

Tras este balance, el director de Servicios de Navegación Aérea, José Luis Meler, ha presentado el balance operativo de 2025, detallando la evolución de la red y las actuaciones orientadas a reforzar la capacidad, la eficiencia y la fluidez del sistema.

Por su parte, la directora de Estrategia e Innovación, María Luz de Mateo, ha expuesto los avances del futuro Plan Estratégico de Enaire (Plan de Vuelo 2030), el marco estratégico que guiará la modernización tecnológica y operativa de Enaire durante el periodo 2026-2030.

La sesión 'Nuestros servicios: retos e innovación', moderada por el director regional Centro-Norte, Enrique Gismera, ha contado con las intervenciones de Laura Garcés, directora adjunta de Servicios de Navegación Aérea; Xavier Benavent, director de Operaciones; José Luis Rodríguez, director de Sistemas; y Javier Cámara, jefe de División de Diseño, Desarrollo e Implantación ATM.

En ella, los ponentes han analizado los principales proyectos operativos y tecnológicos en curso, así como los retos asociados a la implantación de nuevas capacidades orientadas a reforzar la eficiencia y la resiliencia del servicio.

Posteriormente, la mesa 'Seguridad, Calidad y Sostenibilidad: evolución y compromiso', moderada por Estíbaliz Salazar, jefa de División de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales, ha reunido a Santiago Cortés, jefe de División de Seguridad; Gema Haro, jefa de División de Medio Ambiente; y María López, jefa de División de Clientes y RSE.

Con ello, la sesión ha repasado la evolución de la seguridad operacional en línea con los estándares europeos, el desempeño ambiental, el tratamiento de la calidad y las actuaciones dirigidas al modelo relacional con los clientes, en el marco del compromiso de Enaire con un servicio cada vez más seguro, sostenible y colaborativo.