Encarcelan de nuevo a la periodista china que documentó el Covid-19 en Wuhan

Una periodista china que ya fue encarcelada por informar de la respuesta de las autoridades a la pandemia de covid-19 fue condenada de nuevo, esta vez a cuatro años de prisión, según una oenegé.

Zhang Zhan, exabogada de 42 años, fue detenida en agosto de 2024 por "información falsa que causa un grave perjuicio a la imagen nacional", según RSF.

Fue juzgada el viernes y condenada a cuatro años de prisión, según un comunicado de RSF. Un mensaje publicado en X por Jane Wang, una activista radicada en el Reino Unido que cita "fuentes confiables", brindó datos similares.

Un funcionario del tribunal situado en Shanghái se negó a confirmar esta información.

Siete diplomáticos de países europeos y norteamericanos, que solicitaron asistir al juicio, no pudieron hacerlo argumentando que sus documentos no estaban en regla, constató la AFP.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró no estar al tanto de la situación cuando se le preguntó al respecto en una rueda de prensa el viernes.

La periodista fue arrestada "por haber informado sobre violaciones de derechos humanos por parte del régimen chino", según RSF.

En 2020 Zhang Zhan documentó con videos tomados en su teléfono la respuesta china al covid-19 en Wuhan, una ciudad del centro de China y epicentro de la pandemia.

Denunciaba que la política sanitaria violaba los derechos humanos.

Posteriormente arrestada, fue condenada a finales de ese mismo año a cuatro años de prisión por "provocación de disturbios", la terminología utilizada contra los disidentes, antes de ser liberada en mayo de 2024.

Grupos de defensa de los derechos informaron en enero que Zhang Zhan había iniciado una huelga de hambre y estaba siendo alimentada por la fuerza.

pfc/cn/mab/pc