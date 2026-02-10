Encarcelan en Francia a un hombre por violar a 89 menores y matar a su madre

Las autoridades francesas detuvieron y encarcelaron a un hombre de 79 años acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores entre 1967 y 2022 en varios países, entre ellos Colombia, y de matar a su madre, anunció este martes la fiscalía.

El número de víctimas pudo establecerse porque los investigadores encontraron una memoria USB con escritos del hombre en los que habla de "relaciones sexuales" con menores de 13 a 17 años, indicó en rueda de prensa el fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux.

Las agresiones tuvieron lugar en Colombia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas e India, así como en Nueva Caledonia, territorio francés en el océano Pacífico, donde era educador, detalló el ministerio público.

El sobrino del acusado, quien se preguntaba sobre "la vida afectiva y sexual" de su tío, fue quien halló los documentos escritos, agregó Manteaux, quien precisó que se trata de un volumen de 15 tomos.

El fiscal hizo un llamamiento a testigos para permitir que otras posibles víctimas puedan presentarse.

Durante la investigación, el hombre reconoció haber asfixiado con una almohada a su madre, enferma de cáncer en fase terminal, en la década de 1970, y posteriormente a su tía, de 92 años, en la década de 1990, agregó.