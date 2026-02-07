Encargada de EE.UU. se reúne con miembros de Chevron en Caracas

Según el informe oficial de la embajada, Dogu afirmó que la economía fue el tema central de la reunión con Chevron, la única petrolera estadounidense que opera en Venezuela con una licencia otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para importar crudo.

"Mi equipo y yo seguimos enfocados en el trabajo que tenemos por delante: hacer realidad la visión del presidente (Donald) Trump para la recuperación económica de Venezuela", declaró Dogu.

Según ella, el objetivo es "garantizar el retorno de la prosperidad" a Venezuela y que este proceso beneficie a los ciudadanos de ambos países.

Dogu llegó a Caracas el pasado 31 de enero con el objetivo de reabrir la misión diplomática de Estados Unidos, en el marco del acercamiento bilateral tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante una operación militar el 3 de enero. (ANSA).