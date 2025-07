Encargado de embajada de EEUU regresa a Colombia y mantiene preocupación sobre relación bilateral

BOGOTÁ (AP) — El principal diplomático del gobierno estadounidense en Colombia informó el miércoles de su regreso al país sudamericano, tras ser llamado días atrás a consultas en protesta por declaraciones del presidente colombiano, pero recalcó que persisten preocupaciones sobre la relación bilateral que pasa por uno de sus momentos más tensos de las últimas décadas.

“Después de consultas exhaustivas en Washington, llegué a Medellín con preocupaciones persistentes de mi gobierno sobre la retórica y acciones de los más altos niveles del gobierno colombiano que ponen en riesgo la relación histórica, cercana y mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países”, expresó el encargado de Negocios, John T. McNamara, en un mensaje difundido por la embajada estadounidense.

La retirada a consultas del diplomático se dio luego de que el presidente Gustavo Petro, primero de tendencia izquierdista en Colombia, dijera en un discurso haber recibido información sobre la supuesta participación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un plan para sacarlo del poder, sin mostrar pruebas.

Petro se retractó en una carta enviada a Trump, antes de la retirada del diplomático, en la que aclaraba que no pretendió acusar a alguien en particular ni de cuestionar “sin fundamentos el papel de los Estados Unidos”. También dijo en un discurso público que no creía que Rubio participara en el supuesto complot.

La tensión escaló en la retirada recíproca del embajador colombiano en Estados Unidos, quien la víspera anunció que volvió a Washington para fortalecer la agenda de cooperación bilateral y reiteró que el gobierno estadounidense no tiene participación alguna en un intento de golpe de Estado en Colombia.

McNamara también indicó que buscan fortalecer la relación bilateral, pero pidió colaboración del gobierno colombiano para evitar una escalada en las tensiones.

“Espero discutir estos asuntos con el gobierno colombiano y transmitir los pasos concretos que la administración Trump busca con urgencia por parte del gobierno colombiano”, detalló el diplomático. “Estos pasos nos permitirán revertir la tendencia negativa actual en la relación bilateral y evitar una escalada que perjudique los intereses de ambos países, y especialmente los de Colombia”.

La tensión diplomática generó preocupación en el gobierno colombiano y también en algunos sectores económicos, al ser Estados Unidos el principal socio comercial de Colombia.