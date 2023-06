Encarna Caracuel: "He luchado mucho para conseguir lo que quería, ser jugadora de fútbol"

La exjugadora de fútbol Encarna Caracuel, una de las pioneras que integró la primera selección española, no olvida lo "mucho" que luchó por ser futbolista en unos tiempos tan "diferentes" en los que las mujeres deportistas estaban muy mal vistas, y tiene claro que el fútbol ha sido su "vida", celebrando que las familias apoyen ahora más a las niñas a la hora de poder practicarlo.

"He luchado mucho por jugar fútbol, hasta que conseguí lo que quería. Yo quería ser jugadora de fútbol y lo fui. Que si los tiempos aquellos eran muy diferentes, también te lo digo porque en los campos te decían que 'si eras un macho', 'vete a fregar, 'métete en la cocina'. Y era una cosa que tenía que aprender", declaró a Europa Press en el marco del evento 'Reinas del Fútbol Femenino', patrocinado por 'Snatt's'.

La exdelantera vivió un calvario para empezar a jugar, ya que las mujeres no lo hacían y tenía que hacer frente a su familia. "Yo empecé a jugar en el parque y mi padre cuando me veía se molestaba, llegó a pegarme hasta más de una hostia, así, tal como te lo digo, eh. Que eso no era cosa de mujeres, que si no me daba vergüenza estar siempre con los niños", explicó.

Pese a las dificultades, siempre tuvo claro que iba a jugar al fútbol y pudo hacer frente a "las dificultades". "Yo me cogía goma y me fabricaba la pelota. Claro, yo cuando aquella no había para comprarse pelota y si me compraba alguna, mi hermano mayor me la rajaba. Para poder llegar a jugar he pasado mucho, pero bueno, yo ahora estoy contenta con lo que he vivido", comentó.

Todo cambió el día en que fue descubierta jugando en la calle, ya que destacaba "entre los niños", y tras conseguir el "permiso" de su padre se lanzó a la aventura. "Al cabo de un tiempo, poco, un mes y pico, vino un hombre y me y dice que hay un equipo femenino aquí en Vic, si quieres hablo y que vengas. Empecé a jugar muy bien cuando tenía 16 o 17", recordó.

La andaluza reflexionó sobre lo "famosa" que llegó a ser, pero que rápidamente "todo cambió" y muchos clubes desaparecieron. "Yo estaba en el Vic cuando mejor estaba, que incluso me llamó España, pero tras jugar en la selección, un año más tarde mi equipo desapareció", lamentó.

En aquellos años, vivir del fútbol era imposible y Caracuel tuvo que hacer "malabares" para compaginar su trabajo de "sol a sol" con los entrenamientos y partidos. "Yo quería jugar y me fui a Barcelona, pero me dijeron, si no puedes entrenar no puedes jugar y claro, yo no entrenaba porque estaba trabajando, trabajaba de 9:30 hasta las 21.00", apuntó.

Su salvación fue encontrar un equipo que si le permitiera jugar sin poder acudir a los entrenamientos, el Sabadell. "Allí estuve hasta los 36 años jugando, pero tenía que coger tren el día que iba a jugar, el sábado o el domingo e ir a Sabadell que me pillaba muy lejos", rememoró.

En aquellos años jugar al fútbol no era fácil, pese a que ella solía ser "aclamada" porque marcaba muchos goles, y por ello tuvo momentos "difíciles". "Era muy diferente a cuando jugaba en Vic a cuando lo hacía en Barcelona o en alguna barriada de la ciudad, aquello era terrible, pero yo no sentía nada, lo mío era jugar y poco más podía hacer", subrayó Caracuel.

Ahora, la situación del fútbol ha mejorado, pero cree que aún hay gente "muy machista", aunque cada vez "menos". "Yo tengo dos nietas que juegan, una de 13 años y otra de 11, y voy cada semana a verlas. Ahora no se siente tan mal como antes pese a que siga existiendo", advirtió.

Una de las cosas que más han mejorado desde aquella época es que ahora los padres "se vuelcan" con las niñas, todo lo contrario a su época, por lo que no sabe lo "pudo haber sido" si hubiera tenido "algo parecido" "Mi padre me pillaba jugando en el parque y decía: 'La próxima vez te saco de los pelos del campo'. Yo he pasado mucho para poder jugar a fútbol", reiteró la exdelantera.

La cordobesa se acordó de cuando empezó a "cobrar algo" por jugar al fútbol, en concreto "2.500 pesetas" por cada partido que jugaba con el Vic, lo que le permitió "compaginar un poco". "Yo trabajaba 12 horas al día, incluso cuando jugaba. El entrenador me dijo entonces que el día que jugábamos que no trabajase por la mañana y que él me daría las 2.500 pesetas por partido. Y me las daba", aseguró.

Después de retirarse, Emma Caracuel pasó a ser entrenadora, pero no le pagaban y tuvo que dejarlo "obligada", pero aún así el fútbol sigue formando parte de su vida. "Con las nietas a veces me pongo también a jugar, ya no puedo, porque son 71 años, pero mi imaginación puede más que mis piernas. Yo eso de la pelota, los pases y todo, no me se va, eh, porque el fútbol es mi vida", concluyó.

Europa Press