Ence registra pérdidas de 15,1 millones de euros y lanza un plan de eficiencia
- 1 minuto de lectura'
29 oct (Reuters) - Ence Energía y Celulosa, SA:
* INGRESOS TOTALES 3TR 180,9 MILLONES DE EUROS
* EBITDA 3TR 12,7 MILLONES DE EUROS
* PÉRDIDA NETA 3TR 15,1 MILLONES DE EUROS
* OBJETIVOS PARA 2030: en el negocio de biometano, la meta es generar 60 millones de euros de EBITDA
* OBJETIVOS PARA 2030: en el segmento de energía térmica renovable, la meta es generar 40 millones de euros de EBITDA
* Pondrá en marcha un plan de eficiencia y competitividad que se desarrollará en el periodo 2025-2027 apoyado en la implantación de inteligencia artificial, la reingeniería y automatización de procesos y la racionalización de sus procesos operativos
* Se espera que el plan genere un ahorro anual en efectivo de unos 22 EUR/tonelada y una salida de caja estimada de unos 23 millones de euros, lo que supone un valor actual neto (VAN) de unos 200 millones de euros
* La ejecución de los proyectos implicará una reducción de la plantilla de la empresa, en el marco del proceso de despido colectivo ya iniciado
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
