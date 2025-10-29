LA NACION

Ence registra pérdidas de 15,1 millones de euros y lanza un plan de eficiencia

29 oct (Reuters) - Ence Energía y Celulosa, SA:

* INGRESOS TOTALES 3TR 180,9 MILLONES DE EUROS

* EBITDA 3TR 12,7 MILLONES DE EUROS

* PÉRDIDA NETA 3TR 15,1 MILLONES DE EUROS

* OBJETIVOS PARA 2030: en el negocio de biometano, la meta es generar 60 millones de euros de EBITDA

* OBJETIVOS PARA 2030: en el segmento de energía térmica renovable, la meta es generar 40 millones de euros de EBITDA

* Pondrá en marcha un plan de eficiencia y competitividad que se desarrollará en el periodo 2025-2027 apoyado en la implantación de inteligencia artificial, la reingeniería y automatización de procesos y la racionalización de sus procesos operativos

* Se espera que el plan genere un ahorro anual en efectivo de unos 22 EUR/tonelada y una salida de caja estimada de unos 23 millones de euros, lo que supone un valor actual neto (VAN) de unos 200 millones de euros

* La ejecución de los proyectos implicará una reducción de la plantilla de la empresa, en el marco del proceso de despido colectivo ya iniciado

