Enclave Pronillo acogerá en diciembre la instalación 'Vivir entre' que acerca al público la experiencia migratoria

Enclave Pronillo acogerá durante todo el mes de diciembre, en el espacio de la capilla, la instalación contemporánea 'Vivir entre', una propuesta de la artista brasileña afincada en Cantabria, Mari Paula, que pretende acercar al público a la experiencia migratoria desde el arte, la innovación y las nuevas tecnologías.

La instalación propone un diálogo entre la luz, la palabra y lo social. A través de técnicas audio-reactivas, los relatos de vida, recogidos de distintas personas migrantes, responden a la iluminación que conforma la instalación, generando un espacio para la reflexión en torno al proceso migratorio por medio de un proyecto interdisciplinar, contemporáneo y de nuevas tecnologías, ha explicado la Fundación Santander Creativa (FSC) en un comunicado.

La escultura-instalación está diseñada por el premiado escenógrafo valenciano Luis Crespo. Está realizada con materiales reciclados y fue pensada para atraer la participación del público.

Está trabajada en líneas curvas que se acercan a los elementos de la naturaleza, a la vez que presenta el concepto de frontera, pared, valla, muralla o cerca.

El montaje invita al visitante a adentrarse en la atmósfera propuesta tanto por su estética como por su contenido. La escultura lleva en sí misma una gran cantidad de bombillas que, al encenderse, dan voz a las historias de las participantes mediante una programación de audio-reacción creada por el diseñador técnico de audiovisuales, Luis Álvarez, en colaboración con el músico Jaime Peña, que presenta un collage sonoro realizado a partir de los testimonios de las personas participantes y las tecnologías de programación sonora.

Los testimonios están basados en las experiencias de Dinorah, Ivonne, Marianella, Mio, Natalia y Silvia, seis mujeres de diferentes estratos sociales y edades que han migrado desde (o a) diferentes continentes con el objetivo de presentar una amplia diversidad de experiencias encarnadas en la frontera.

Según Marianella, una de las participantes, "conversar sobre mi historia de vida y ponerla en común me ha hecho recordar lo importante que resulta la resignificación para cambiar el relato hegemónico".

Mio, también participante de la instalación, explica que la experiencia de la instalación le ha permitido profundizar "aún más" en su propia biografía. "Ha sido interesante repasar los motivos que me trajeron de Japón a España hace once años buscando un entorno menos rígido y convencional en el que vivir. Escuchar mi propia voz y experiencia me ha hecho también verla desde otra perspectiva".

A partir de todos los relatos, recogidos por la mediadora Ángela Sáez, se realizó una edición de los testimonios, con el fin de ordenar y "melodizar" el material recolectado y presentarlo por medio de la escultura de instalación lumínica.

El público asistente puede acercarse de manera sensitiva a las narrativas y vivencias de las personas que experimentan la frontera.

La instalación se inaugura el día 1 de diciembre a las 20.30 horas en la capilla del palacio y se podrá visitar hasta el 30 de diciembre, de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas (excepto festivos).

