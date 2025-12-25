Encuentran a todos los estudiantes tras su secuestro en Nigeria

Hasta el momento, se creía que aproximadamente 35 estudiantes seguían desaparecidos tras finalizar las operaciones de rescate del gobierno.

En noviembre, la Asociación Cristiana de Nigeria declaró que 315 estudiantes y personal docente habían sido secuestrados del internado mixto Saint Mary's en Papiri, estado de Níger.

Aproximadamente 50 huyeron inmediatamente después del secuestro, mientras que el 7 de diciembre, el gobierno logró la liberación de otros 100.

El 21 de diciembre, el gobierno nigeriano anunció la liberación de otros 130 estudiantes, especificando a través de un portavoz que "ninguno permanecía en cautiverio".

Sin embargo, la discrepancia entre las cifras proporcionadas por la Asociación Cristiana de Nigeria, las autoridades escolares y los profesores y personal docente rescatados ha generado controversia.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado que los asesinatos en masa de cristianos constituyen "genocidio" y ha amenazado con una intervención militar. (ANSA).