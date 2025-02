encuentran al actor gene hackman y a su esposa muertos en su casa

(Reescribe con detalles, retira procedencia)

27 feb (Reuters) - Gene Hackman, el actor de carácter intenso que ganó dos Oscar en una carrera de más de 60 años, ha muerto junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, y su perro en su casa, informó el jueves la oficina del comisario de la ciudad de Santa Fe, en Nuevo México, EEUU.

La oficina del comisario del condado informó de que los agentes habían encontrado al actor, de 95 años, y a Arakawa, de 64, fallecidos el miércoles por la tarde, cerca de las 13:45 hora local (2045 GMT). "En este momento no se sospecha que haya habido juego sucio, pero no se ha determinado la causa exacta de la muerte. Se trata de una investigación activa y en curso por parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe", se indicó. Hackman, un ex infante de marina conocido por su voz áspera, actuó en más de 80 películas, así como en televisión y teatro, durante una larga carrera que comenzó a principios de la década de 1960.

Obtuvo su primera nominación al Oscar por su papel como hermano del atracador de bancos Clyde Barrow en "Bonnie and Clyde", de 1967. También fue nominado a mejor actor de reparto en 1971 por "I Never Sang for My Father". Su papel de Popeye Doyle, el desaliñado detective neoyorquino que persigue a narcotraficantes internacionales en el thriller del director William Friedkin "The French Connection", le aseguró el estrellato y el Oscar al mejor actor. También ganó el Oscar al mejor actor secundario en 1993 por su papel de comisario malo en el "western" de Clint Eastwood "Unforgiven" y fue nominado al premio de la Academia por su papel de agente del FBI en el drama histórico de 1988 "Mississippi Burning".

En la pantalla, Hackman podía mostrarse amenazador o amable, con un rostro que, según describió a The New York Times en 1989, era el de "un trabajador de mina normal y corriente". Actor de método, recurría a su experiencia personal para dar cuerpo a un papel. Sus personajes, a veces crudos y violentos, iban desde el entrenador de baloncesto de un pequeño pueblo en la película deportiva de 1986 "Hoosiers" hasta el archienemigo de Superman, Lex Luthor. Se retiró a los 70 años, alegando que los papeles que le ofrecían eran demasiado de abuelo. Su último papel importante fue en la comedia de 2004 "Welcome to Mooseport".

Hackman, que vivía en las afueras de Santa Fe, en Nuevo México, estuvo casado dos veces y tuvo tres hijos: Christopher, Elizabeth Jean y Leslie Anne, con su difunta exmujer, Faye Maltese, fallecida en 2017. Se casó con Arakawa en 1991. (Información de Muvija M, Catarina Demony y Shivani Tanna; escrito por Kate Holton; edición de Peter Graff; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)