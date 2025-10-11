Encuentran el cadáver de un hombre que llevaba muerto 15 años en su casa de Valencia

LA NACION

Valencia, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Policía Local de Valencia ha encontrado los restos de un hombre que podría llevar 15 años fallecido en su piso de Valencia.

Según han adelantado medios locales como 'Levante-EMV', el edificio donde residía el varón, situado en la calle Luis Fenollet, ha sufrido un atasco en el desagüe debido a las lluvias de estos días en Valencia, lo que ha inundado la terraza de la vivienda en la que se ha hallado el cadáver.

Han sido los vecinos del edificio los que han llamado a la Policía Local, que no ha confirmado el motivo del fallecimiento. A la vivienda han acudido Policía Local y Bomberos y, posteriormente, Policía Nacional, quien se ha hecho cargo de la investigación.

