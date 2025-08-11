Encuentran los restos de un investigador británico desaparecido en la Antártida hace 66 años
Los restos de un meteorólogo británico que murió durante una expedición en la Antártida en 1959...
- 1 minuto de lectura'
Los restos de un meteorólogo británico que murió durante una expedición en la Antártida en 1959 fueron hallados seis décadas después gracias al deshielo, indicó el lunes el British Antarctic Survey (BAS).
Las pruebas de ADN permitieron identificar los restos como los de Dennis "Tink" Bell, quien falleció a los 25 años mientras trabajaba para el FIDS, que más tarde se convertiría en el BAS, el instituto de investigación polar de Reino Unido.
Bell murió en la isla Rey Jorge, la más grande de las islas Shetland del Sur y situada a 120 kilómetros de la costa de la Antártida, el 26 de julio de 1959. Estaba destinado en la isla para una misión de dos años en una pequeña base de investigación británica.
Ese día de 1959, en pleno invierno austral, Dennis y otros tres hombres, acompañados de perros de trineo, salieron a realizar mediciones en un glaciar.
En un momento dado, el meteorólogo se quitó los esquíes para ayudar a los perros a avanzar y cayó en una grieta. Sus compañeros lo localizaron y lograron izarlo gracias a una cuerda atada a su cinturón, pero esta cedió bajo el peso y el joven sufrió una segunda caída fatal, según el relato de sus compañeros.
Los restos, que quedaron al descubierto por el deshielo de un glaciar, fueron hallados el 19 de enero por un equipo de una base polaca situada en la isla Rey Jorge.
"Este descubrimiento pone fin a un misterio que duraba décadas y nos recuerda las historias humanas que forman parte de la historia de la ciencia antártica", afirmó Jane Francis, directora del BAS.
David Bell, hermano de Bell, que vive en Australia, dijo que el descubrimiento tras 66 años les dejó a él y a su hermana "conmocionados y asombrados".
Otras noticias de Antártida
- 1
Denuncian que cada vez hay más ratas en Buenos Aires: los barrios complicados y sus lugares “preferidos”
- 2
Giovani Lo Celso: “Scaloni es de esos entrenadores que te cambian como persona”
- 3
Radiografía de Flamengo, el gigante a vencer en la Copa Libertadores con figuras con pasado en River
- 4
Quién era Miguel Uribe Turbay y cuáles son la hipótesis del atentado contra el senador de Colombia