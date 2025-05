encuentro de putin y trump es solo una posibilidad en negociación de paz sobre ucrania

(Actualiza con detalles y citas. Cambia redacción y agrega firma de autores)

Por Dmitry Antonov y Andrew Osborn

MOSCÚ, 14 mayo (Reuters) -

Una reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladímir Putin, seguía siendo solo una posibilidad en lo que podrían ser las primeras conversaciones de paz directas entre Moscú y Kiev en años, después de que el Kremlin se abstuvo el miércoles de revelar quién representaría a Rusia.

Putin propuso el domingo negociar directamente con Ucrania el jueves en Estambul "sin condiciones previas", pero no dijo quién asistiría por parte de Moscú y su portavoz no pudo dar más detalles sobre el asunto el miércoles.

A principios de esta semana, Trump instó a Ucrania a asistir a las conversaciones y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo rápidamente que estaría allí, pero solo si Putin se presentaba, estableciendo un punto muerto en una aparente competición para demostrar a Trump quién quiere más la paz.

Trump dijo el miércoles que él mismo aún estaba considerando si asistiría a las conversaciones en Turquía, pero que no sabía si Putin iría, algo que Zelenski ha retado al líder del Kremlin a hacer "si no tiene miedo".

"(A Putin) le gustaría que estuviera allí, y es una posibilidad (...) No sé si estaría allí si yo no estoy. Vamos a averiguarlo", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One de camino a Qatar.

Trump quiere que las dos partes firmen un alto el fuego de 30 días en lo que es la mayor guerra terrestre de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y un legislador ruso dijo el miércoles que también podría haber discusiones sobre un gran intercambio de prisioneros de guerra.

Zelenski apoya un alto el fuego inmediato de 30 días, pero Putin ha dicho que primero quiere iniciar conversaciones en las que se puedan discutir los detalles de una tregua.

Trump, que está cada vez más frustrado tanto con Rusia como con Ucrania mientras intenta empujarlos hacia un acuerdo de paz, dijo que "siempre estaba considerando" sanciones secundarias contra Moscú si pensaba que estaba bloqueando el proceso. (Información de Dmitry Antonov; redacción de Lucy Papachristou; edición de Andrew Osborn; editado en español por Patrycja Dobrowolska)