Encuesta AP: Baja la visión positiva de libertades en EEUU

ARCHIVO - La foto de archivo del 28 de abril de 2021 muestra el Capitolio en Washington. Diez años después de los ataques del 11 de setiembre los estadounidenses tenían una visión razonablemente positiva de sus derechos y libertades. Ahora, al cumplirse 20 años, no lo es tanto, de acuerdo con una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research (AP Foto/J. Scott Applewhite, File)