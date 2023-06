Encuesta: Apoyo republicano a Trump cae levemente tras acusación por documentos clasificados

NUEVA YORK (AP) — La acusación penal al expresidente Donald Trump por cargos de manejo inadecuado de secretos gubernamentales parece haber afectado su popularidad entre los republicanos, pero apenas levemente, según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

El 60% de los republicanos tiene ahora una opinión favorable de Trump, un poco menos que en abril, cuando el 68% de los republicanos dijo tener una opinión favorable del favorito republicano para la presidencia en 2024. La encuesta encontró que el 38% de los republicanos tiene una opinión desfavorable de Trump, un aumento del 30% en abril.

El descenso indica que algunos republicanos podrían estar cansándose del incesante drama judicial de Trump después de que se convirtiera en el primer expresidente de la historia de Estados Unidos en ser imputado por cargos penales federales. Trump, que también fue acusado de otros cargos en Nueva York esta primavera, se declaró inocente este mes de 37 delitos graves que le acusan de almacenar indebidamente documentos clasificados en su club Mar-a-Lago de Palm Beach, Florida, ocultarlos a los investigadores y negarse a entregarlos cuando fue requerido.

Entre los votantes en general, es más probable que los estadounidenses tengan una opinión desfavorable de Trump que favorable: 63% a 33%, similar a abril. La encuesta se realizó del 22 al 26 de junio, después de que se hiciera pública la acusación completa y luego de la declaración de inocencia de Trump.

La encuesta también halló que los adultos estadounidenses en general son ligeramente más propensos que a principios de año a creer que el expresidente actuó ilegalmente al manejar documentos con sello de confidencialidad que fueron escondidos en Mar-a-Lago. Un poco más de la mitad, el 53%, dice ahora que violó la ley, en comparación con el 47% en la encuesta AP-NORC de abril. Sin embargo, la mayor parte de ese aumento es atribuible a los encuestados que son demócratas.

Una abrumadora mayoría de votantes demócratas, el 84%, cree ahora que Trump violó la ley en relación con el manejo de los documentos, en comparación con el 75% que opinó en abril.

Sin embargo, al hablar de los republicanos, apenas alrededor de una cuarta parte dice creer que Trump actuó ilegalmente en el caso de Mar-a-Lago, casi lo mismo que en abril. Un 29% adicional dijo que actuó de manera poco ética, pero que no hizo nada ilegal, mientras que el 26% dijo creer que no hizo nada malo, y el resto dijo que no sabía lo suficiente para opinar.

La encuesta a 1.220 adultos se realizó del 22 al 26 de junio, mediante una muestra extraída del panel AmeriSpeak con base en probabilidades de la NORC y que está diseñada para ser representativa de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para todos los encuestados es de más/menos 3,9 puntos porcentuales.

AP