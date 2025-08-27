Encuesta confirma menor proteína del trigo francés

PARÍS, 27 ago (Reuters) - Los resultados actualizados de la calidad de la cosecha francesa de trigo blando de este año mostraron que el 69% de la cosecha tenía un contenido de proteínas superior al 11%, por debajo del 74% de la semana pasada y muy por debajo de la media quinquenal del 83%, informó el miércoles la oficina agrícola FranceAgriMer.

En cuanto al peso hectolítrico, otra medida de la calidad molinera, la encuesta realizada con el instituto de cultivos Arvalis mostró que el 93% de la cosecha de 2025 tenía un peso hectolítrico superior al umbral de 76 kilogramos por hectolitro, frente al 95% de la semana pasada y muy por encima de la media del 62%.

La encuesta también mostró que el 99% de la cosecha de este año tenía números de caída Hagberg, otra especificación de molienda, por encima de 250 segundos, por debajo del 100% del mes pasado y de una media quinquenal del 83%. (Reporte de Sybille de La Hamaide Edición de Mark Potter)