Encuesta del Foro Económico Mundial muestra que hacer negocios se volvió más difícil en 2025

ZÚRICH, 8 ene (Reuters) - A las empresas les resultó más difícil hacer negocios en 2025 debido al deterioro de la cooperación global en temas como el comercio, el clima, la tecnología y la seguridad, según mostró una encuesta publicada el jueves por el Foro Económico Mundial.

La encuesta en línea, realizada a 799 ejecutivos de 81 economías a través de un panel mundial de McKinsey y publicada antes de la próxima reunión anual del FEM en Davos a finales de este mes, reveló que el 43% de los encuestados consideraba que hacer negocios era más difícil en comparación con 2024.

Sólo el 7% opinaba lo contrario, y el resto afirmaba que las cosas habían permanecido igual o no daba su opinión.

Casi cuatro de cada diez ejecutivos indicaron que las crecientes barreras al comercio, el talento y los flujos de capital transfronterizos habían hecho más difícil hacer negocios, y sólo el 10% opinaba lo contrario.

"Innegablemente, una serie de anuncios arancelarios de Estados Unidos en 2025 plantearon interrogantes sobre el futuro del comercio", señaló el FEM en su informe Barómetro de Cooperación Global 2026.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en abril una serie de aranceles contra los socios comerciales de Estados Unidos, poniendo a prueba las cadenas de suministro mundiales. Poco a poco, Trump fue rebajando muchos aranceles a medida que llegaba a acuerdos con diversos países.

El hecho de que seis de cada diez ejecutivos no destacaran los problemas comerciales indica que muchos han encontrado formas de reajustar las estrategias para sortear las turbulencias, según el FEM.

Un 42% consideraba que la cooperación en materia de paz y seguridad estaba en declive, frente a un 13% que la veía mejorar. Además, el 29% considera que la colaboración en materia de clima y recursos naturales se está endureciendo, mientras que el 17% opina que está mejorando.

No obstante, el informe señala que las nuevas inversiones mundiales en energías renovables aumentaron casi un 10% en el primer semestre de 2025 con respecto al mismo periodo de 2024, y que la capacidad solar y eólica instalada se disparó un 67% hasta alcanzar los 408 gigavatios en el mismo periodo.

Una encuesta paralela realizada en septiembre por el FEM entre los miembros de sus Global Future Councils mostró que eran más negativos que los ejecutivos sobre el estado de la cooperación mundial en general, con un 85% de la opinión de que había disminuido en 2025 en comparación con 2024. (Reportaje de Dave Graham; edición de Toby Chopra. Editado en español por Natalia Ramos)