Encuesta: Disminuye el apoyo a créditos fiscales para energías verdes en EEUU

El apoyo de los estadounidenses a los créditos fiscales para energías verdes y a las energías renovables como la eólica y la solar ha disminuido en los últimos años, según una nueva encuesta, impulsado por un debilitamiento en el apoyo de demócratas e independientes.

La encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC revela que el apoyo de los adultos en Estados Unidos a los créditos fiscales para vehículos eléctricos y paneles solares se ha debilitado, al igual que su entusiasmo por la expansión de parques eólicos marinos. Aunque los demócratas siguen siendo los mayores defensores de estas iniciativas, la encuesta revela signos de creciente cinismo dentro de sus filas.

Los resultados de la encuesta coinciden con los cambios radicales que el gobierno republicano del presidente Donald Trump está realizando en las regulaciones relacionadas con la energía y el cambio climático, incluyendo la reducción de la fuerza laboral federal en estos departamentos. Y aunque los demócratas e independientes han debilitado su apoyo a algunas iniciativas de energía verde, no ha habido un aumento en el apoyo a las políticas energéticas de Trump.

La encuesta encontró que solo alrededor de cuatro de cada 10 adultos en Estados Unidos —incluyendo solo uno de cada 10 demócratas y alrededor de dos de cada 10 independientes, junto con tres cuartas partes de los republicanos— aprueban la forma en que Trump está manejando el cambio climático, lo cual coincide en gran medida con su índice de aprobación general.

Demócratas e independientes impulsan una disminución del apoyo a créditos para energías renovables

Aproximadamente seis de cada 10 demócratas, el 58%, están a favor de los créditos fiscales para la compra de un vehículo eléctrico, una disminución respecto a alrededor de siete de cada 10 en 2022. Entre los independientes, el apoyo disminuyó del 49% en 2022 al 28%. Apenas una cuarta parte de los republicanos apoyó esta política en 2022, y eso no ha cambiado de manera significativa.

"En cuanto a la contaminación... los vehículos de hoy en día emiten muy pocas emisiones al aire", afirmó JD Johnson, un demócrata de 62 años de Meadowview, Virginia, que se opone un poco a los créditos fiscales para la compra de un vehículo eléctrico. Eso se debe en parte a que ve el proceso de fabricación de vehículos eléctricos como intensivo en energía y cree que los vehículos a gasolina han mejorado en cuanto a los contaminantes que emiten.

La disminución en el apoyo a los créditos fiscales para paneles solares fue generalizada en lugar de estar concentrada entre los demócratas.

"En cuanto a los paneles solares, con toda honestidad, no creo que sean tan eficientes todavía", dijo Glenn Savage, de 78 años, un independiente de tendencia izquierdista de Rock Hill, Carolina del Sur.

"Preferiría que invirtieran dinero en investigación y trataran de hacer que los paneles solares sean más eficientes antes de comenzar a dar exenciones fiscales a la población. Puede que esté equivocado en eso, pero esa es tan solo mi opinión".

Los científicos aseguran que la transición a energías renovables y el abandono de los combustibles fósiles que liberan emisiones que calientan el planeta son esenciales para proteger el planeta. Miles de millones de dólares en subvenciones para proyectos de tecnologías limpias otorgadas durante el gobierno demócrata del presidente Joe Biden han sido canceladas por el gobierno de Trump, y el sector de la energía eólica marina ha sido obstaculizado por la orden ejecutiva de Trump que pausó las aprobaciones, permisos y préstamos para proyectos de energía eólica.

Menos de la mitad de los adultos en Estados Unidos, el 44%, ahora dicen que los parques eólicos marinos deberían expandirse en Estados Unidos, una disminución respecto al 59% en 2022. Aproximadamente la mitad está a favor de expandir las granjas de paneles solares, mientras que alrededor de dos tercios estaban a favor en 2022.

Cuando las personas están preocupadas por la economía y sus finanzas personales, a veces se priorizan menos los temas ambientales, subrayó Talbot Andrews, profesor asistente en el departamento de gobierno de la Universidad de Cornell, quien no participó en la encuesta.

"Creo que hace que la gente se sienta ansiosa al pensar en impuestos o en aumento de gastos en temas ambientales cuando el costo de los huevos está por las nubes", dijo Andrews.

Bajo apoyo a los esfuerzos de Trump para expandir perforación en alta mar y la minería de carbón

Trump ha defendido la expansión de la perforación de petróleo en alta mar, así como la producción de carbón nacional.

A pesar de una disminución en el apoyo a la expansión de energías renovables, la nueva encuesta muestra que solo alrededor de un tercio de los adultos en Estados Unidos piensa que la perforación en alta mar para petróleo y gas natural debería expandirse en Estados Unidos, y apenas cerca de una cuarta parte dice esto sobre la minería de carbón.

En ambos casos, los republicanos son mucho más propensos que los demócratas a apoyar la expansión de estas fuentes de energía.

Trump ha buscado abrir monumentos nacionales para la perforación de petróleo, pero más adultos en Estados Unidos se oponen que apoyan subastar más espacio público para la perforación de petróleo. Solamente alrededor de una cuarta parte de los adultos en Estados Unidos está a favor de esto, mientras que cuatro de cada 10 se oponen. Los republicanos son mucho más propensos que los independientes o demócratas a estar a favor. Apoyo bipartidista para reembolsos al consumidor y calificaciones de electrodomésticos El programa Energy Star que certifica electrodomésticos, como lavavajillas y refrigeradores, como eficientes en energía, apareció recientemente en los titulares cuando la EPA hizo planes para eliminar el programa. El logotipo azul y blanco es bien reconocido, y los expertos dicen que el programa ha tenido durante mucho tiempo apoyo bipartidista hasta hace poco. La encuesta encontró que tres cuartas partes de los demócratas apoyan proporcionar reembolsos al consumidor para electrodomésticos eficientes en energía, en comparación con seis de cada 10 republicanos. Patrick Buck, de 54 años, de Chicago, se describe a sí mismo como un republicano liberal y es fanático de los reembolsos al consumidor para electrodomésticos eficientes en energía. "Parece funcionar en términos de transformar lo que la gente tiene en sus casas, porque mucha gente tiene muchos electrodomésticos viejos y simplemente no puede darse el lujo de comprar nuevos", dijo. Aire, agua, carne y productos agrícolas seguros La encuesta encontró que solo alrededor de dos de cada 10 adultos en Estados Unidos están "extremadamente" o "muy" confiados en la capacidad del gobierno federal para garantizar la seguridad de su agua potable, el aire que respiran y la carne, aves, frutas y verduras que compran en las tiendas de comestibles. Aproximadamente cuatro de cada 10 adultos en Estados Unidos están "algo" confiados en la capacidad del gobierno federal para garantizar la seguridad de cada uno de estos, y alrededor de cuatro de cada 10 están "no muy" o "nada" confiados. El gobierno de Trump ha anunciado planes para revertir reglas y políticas relacionadas con la limitación de la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero, como las reglas que limitan la contaminación de las plantas de energía y bloquean los esfuerzos de California para eliminar gradualmente los autos que funcionan con gasolina. El gobierno federal también ha reducido el personal en la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la agencia federal encargada de proteger la salud pública y garantizar la seguridad del suministro de alimentos. ___ La encuesta AP-NORC de 1158 adultos se realizó del 5 al 9 de junio, utilizando una muestra extraída del Panel AmeriSpeak basado en probabilidad de NORC, que está diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más o menos 4 puntos porcentuales. ___ La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido.

