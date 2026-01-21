Encuesta en millonarios del G20, 6 de cada 10 ven a Trump dañino

El 77% cree que los superricos ejercen una influencia política excesiva, mientras que el 71% cree que la riqueza extrema puede utilizarse para influir significativamente en las elecciones. Agrega la encuesta de Survation en nombre de Patriotic Millionaires International.

La encuesta acompaña la carta abierta "Time To Win", firmada por casi 400 millonarios y multimillonarios de 24 países.

Dirigida a los líderes mundiales reunidos en Davos, la carta exige acciones para contrarrestar la enorme concentración de la riqueza, empezando por un aumento de los impuestos a los superricos.

Entre los firmantes del llamamiento —coordinado por Patriotic Millionaires International, Oxfam y Millionaires for Humanity— se encuentran Mark Ruffalo, Brian Cox, Brian Eno y Abigail Disney.

"Los estadounidenses hoy se enfrentan al desafío de un presidente descontrolado que afirma que el único límite a su poder es su moralidad", declaró Mark Ruffalo, actor y director estadounidense.

"Pero Donald Trump y la singular amenaza que representa para la democracia estadounidense no surgieron de la noche a la mañana. La desigualdad extrema impulsó su ascenso y está en la raíz de la deriva autoritaria que experimentamos en Estados Unidos y otras partes del mundo. Gravar a los ricos como yo es el camino a seguir", agregó.

Nuevos datos publicados recientemente por Oxfam muestran que la riqueza combinada del 1% más rico equivale ahora a tres veces la riqueza pública mundial.

"Es imposible ignorar el escandaloso nivel de desigualdad de nuestro tiempo. La extrema concentración de la riqueza nos ha robado poder político, seguridad económica y riqueza pública compartida", enfatizó el músico Brian Eno. "Es hora de gravar a los superricos", sostiene la carta.

"El año pasado vimos un crecimiento sin precedentes de la riqueza multimillonaria, y hoy los superricos gozan de total libertad", añadió Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam Internacional. "Es incomprensible que el 1% más rico posea hoy tres veces más riqueza privada a nivel mundial que riqueza pública, una brecha insondable", concluyó. (ANSA).