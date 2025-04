Encuesta: La mayoría de los estadounidenses donaron al menos un poco en el último año

NUEVA YORK (AP) — Los temores de una "crisis de generosidad" han proliferado entre las organizaciones sin fines de lucro durante gran parte de este siglo, ya que han experimentado caídas precipitadas en las donaciones de los hogares en Estados Unidos. Los resultados de una nueva encuesta sugieren que la mayoría de los estadounidenses donaron al menos un poco a algunas organizaciones benéficas en el último año, pero ofrecen señales mixtas para aquellos que esperan mejorar las tendencias de donación.

La encuesta, publicada el martes por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, encontró que alrededor de tres cuartas partes de los adultos en Estados Unidos dicen que su hogar contribuyó con dinero a una organización benéfica. Sin embargo, alrededor de una cuarta parte de los encuestados dijo que su hogar no había donado nada a organizaciones benéficas. La mayoría de los estadounidenses que donaron dijeron que dieron 500 dólares o menos, muy por debajo de una "donación importante" incluso para organizaciones más pequeñas.

La sugerencia de que muchos estadounidenses dieron algo, incluso si los totales fueron bajos, podría considerarse una señal prometedora para el futuro de un sector sacudido por los recortes de ayuda federal y la respuesta relativamente moderada de los grandes financiadores. Después de todo, el año pasado los bolsillos se apretaron por el aumento del costo de vida y la atención de los donantes cotidianos se dividió por las persistentes solicitudes de donaciones durante la elección presidencial.

Sin embargo, los adultos menores de 45 años también eran más propensos a decir que no donaron dinero en el último año, independientemente de su nivel de ingresos, lo que plantea la posibilidad de que algunas generaciones más jóvenes puedan estar menos inclinadas a donar a la caridad en general.

Los estadounidenses son más propensos a donar a organizaciones religiosas

Los adultos en Estados Unidos eran más propensos a decir que donaron a organizaciones religiosas o grupos que ayudan con las necesidades básicas en el último año.

Aproximadamente cuatro de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que han donado a una organización que ayuda a personas que necesitan alimentos, refugio u otras necesidades básicas. Una proporción similar dice que han donado a una institución religiosa como una iglesia, mezquita o sinagoga.

Algunas personas dicen que confían más en su iglesia para usar el dinero debidamente. Daniel Valdés, residente de Florida, declaró que dona siempre que tiene suficientes fondos porque "es simplemente buena voluntad ayudar a los desfavorecidos". Informó haber donado entre 101 y 500 dólares en el último año, incluidos los diezmos mientras asistía a servicios en una iglesia católica local.

"Así que siento que sé a dónde van mis contribuciones", indicó Valdés, de 50 años. "No van a una gran corporación. Sé que se mantienen localmente y dentro de la comunidad".

Aproximadamente tres de cada 10 dicen que han donado a organizaciones de ayuda en desastres, y alrededor de una cuarta parte donó a grupos de cuidado animal. Bethany Berry, de 37 años, señaló que donar se volvió más importante para ella después de perder mascotas en el incendio en Paradise, California en el 2018.

Berry informó haber donado entre 51 y 100 dólares en el último año. Parte va a organizaciones de rescate de mascotas. El resto va a solicitudes de bajo monto en un grupo de ayuda mutua en Facebook donde apuntó que los miembros pueden pedir "cualquier cosa, deseos o necesidades".

Personas como ella que han experimentado desastres entienden lo fácil que es "estar en esa posición", dijo, y no quieren ver a otros sufrir.

"No estoy segura de que alguna vez puedas devolver lo suficiente al universo para compensar", sostuvo Berry. "Así que lo único que puedes hacer es intentarlo".

Los estadounidenses más jóvenes: menos propensos a donar, incluso aquellos con ingresos más altos

Las diferencias generacionales también surgieron a lo largo de la encuesta.

Los adultos más jóvenes eran más propensos que los adultos mayores a decir que no donaron dinero. Aproximadamente tres de cada 10 adultos menores de 45 años dijeron que no donaron nada en el último año, en comparación con aproximadamente dos de cada 10 adultos de 45 años o más.

Esa brecha se extendió a otros comportamientos caritativos. Aproximadamente ocho de cada 10 adultos de 60 años o más dijeron que donaron alimentos, ropa o artículos para el hogar en el último año, en comparación con aproximadamente seis de cada 10 adultos menores de 30 años.

La persistencia de esas diferencias a medida que los adultos más jóvenes obtienen más dinero, ya sea al ser promovidos en sus trabajos o a través de heredar fondos de generaciones anteriores, significaría problemas para las organizaciones sin fines de lucro que esperan aprovechar las cuentas bancarias de las próximas generaciones.

Las finanzas del hogar probablemente estaban desempeñando al menos un papel parcial. Los adultos de bajos ingresos eran más propensos que los adultos de ingresos más altos a decir que no donaron, y los adultos mayores son más propensos a tener los ingresos más altos en general.

Pero hay indicios de que las generaciones más jóvenes piensan de manera diferente sobre su obligación de donar. Los adultos menores de 45 años eran más propensos que los adultos mayores a decir que "personas como ellos" tienen solo una pequeña responsabilidad o ninguna responsabilidad en absoluto de ayudar a las personas en Estados Unidos que están en necesidad.

E incluso entre los de ingresos más altos, los adultos más jóvenes eran más propensos a informar que no donaron dinero, en comparación con los adultos mayores. Eso sugiere que los adultos más jóvenes pueden ser menos propensos a hacer donaciones caritativas, independientemente de su situación financiera.

Regina Evans, una jubilada de 68 años que vive en Georgia, manifestó que es solo "una anciana que ha vivido la vida" y aprendió que "lo que das, vuelve a ti". Ella se encuentra entre aproximadamente uno de cada 10 adultos en Estados Unidos que informaron haber donado más de 5.000 dólares.

Aun así, indicó, no pudo dar tanto como quería porque el huracán Helene derribó dos pinos sobre la casa donde ella y su esposo han vivido durante más de una década.

Evans dona a su comunidad de fe, la Iglesia Bautista Tabernáculo de Augusta, y a un refugio local para personas sin hogar, como muchos encuestados. Su hogar aumentó sus contribuciones al Banco de Alimentos Golden Harvest cuando la inflación dejó la despensa baja de fondos. Fuera de las donaciones monetarias, forma parte de una red que proporciona ropa profesional de segunda mano y abrigos de invierno para mujeres jóvenes y niños.

Las donaciones de alimentos y ropa también son comunes, según la encuesta, aunque el voluntariado es menos generalizado. La encuesta encontró que alrededor de siete de cada 10 adultos en Estados Unidos dijeron que donaron alimentos, ropa o artículos para el hogar en el último año, mientras que alrededor de tres de cada 10 ofrecieron su tiempo a una organización benéfica religiosa o secular.

Evans apuntó que sigue donando incluso cuando "duele" porque ha dependido de otros para obtener alimentos y refugio en épocas difíciles, como la tormenta del otoño pasado, que todavía la tiene viviendo en un apartamento.

Ese comportamiento caritativo es "normal" para Evans, y cree que hay más personas de mentalidad similar que son "generosas de espíritu".

"Es como un requisito para mí. Si vives en este lugar, vives en este mundo, deberías dar si esperas recibir", afirmó Evans. "Nunca vuelve de la manera que esperas, y no vuelve dólar por dólar. Pero puedo decir con total certeza que cada dólar que he donado alguna vez volvió a mí de alguna manera".

___

Thomson-DeVeaux reportó desde Washington.

___

La cobertura de la Associated Press de temas filantrópicos y organizaciones sin fines de lucro cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___

La encuesta AP-NORC abarcó 1.229 adultos y se realizó entre el 20 y el 24 de marzo usando una muestra AmeriSpeak, diseñada para ser representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error de +/- 3,9 puntos porcentuales.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.