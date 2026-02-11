Encuesta muestra que Lula derrotaría a Flavio Bolsonaro en las elecciones de 2026 en Brasil

SAO PAULO, 11 feb (Reuters) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ganaría en primera vuelta y en una segunda vuelta al senador Flavio Bolsonaro en las próximas elecciones presidenciales de este año, mostró el miércoles una encuesta de Quaest encargada por la correduría Genial.

Lula obtendría entre el 35% y el 39% de los votos en siete escenarios simulados de primera vuelta con diferentes rivales, mientras que Flavio Bolsonaro lograría entre el 29% y el 33% de los votos.

Lula ganaría una segunda vuelta contra Flavio Bolsonaro por un 43% frente a un 38%, según la encuesta.

Quaest encuestó a 2.004 personas entre el 5 y el 9 de febrero, y su sondeo tiene un margen de error de dos puntos porcentuales en cualquier dirección. (Reporte de Eduardo Simoes e Isabel Teles; edición en español de Javier López de Lérida)