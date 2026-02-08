Encuestas a pie de urna apuntan a una victoria aplastante de Takaichi en Japón

*

La primera mujer líder de Japón convocó unas elecciones anticipadas inusuales en invierno

*

Takaichi ha obtenido excelentes índices de popularidad desde que asumió el cargo de primer ministro en octubre

*

Pero su mandato ha tensado las relaciones con Pekín y ha sacudido los mercados.

Por John Geddie y Tim Kelly

TOKIO, 8 feb (Reuters) - La coalición gobernante de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se encamina hacia una victoria aplastante en las elecciones a la Cámara Baja del domingo, según muestran las encuestas a pie de urna, un movimiento que podría agitar los mercados financieros y acelerar el aumento del gasto en defensa destinado a contrarrestar a China.

El Partido Liberal Democrático de Takaichi y su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón, conocido como Ishin, podrían obtener hasta 366 de los 465 escaños de la cámara, una mayoría cualificada que facilitaría su agenda legislativa, según la cadena pública NHK.

Se prevé que el PLD por sí solo obtenga hasta 328 escaños, lo que supondría su mejor resultado desde 1996, cuando se adoptó el actual sistema electoral.

La primera mujer primera ministra de Japón, de 64 años, convocó unas elecciones anticipadas inusuales en invierno para aprovechar su elevada popularidad desde que fue ascendida a la presidencia del PLD a finales del año pasado.

APUESTA DE TAKAICHI DA SUS FRUTOS Los votantes se han sentido atraídos por su imagen de persona franca y trabajadora, pero sus inclinaciones nacionalistas y su énfasis en la seguridad han tensado las relaciones con la poderosa vecina China, mientras que sus promesas de recortes fiscales han sacudido los mercados financieros.

Los residentes caminaron con dificultad por la nieve para emitir su voto, ya que las nevadas récord en algunas partes del país colapsaron el tráfico y obligaron a cerrar antes de lo previsto algunos colegios electorales.

Es solo la tercera elección de la posguerra celebrada en febrero, ya que las elecciones suelen convocarse durante los meses más templados.

Fuera de un colegio electoral en la ciudad de Uonuma, en la montañosa prefectura de Niigata, el profesor Kazushige Cho, de 54 años, desafió las temperaturas bajo cero y la nieve profunda para votar por el Partido Liberal Democrático de Takaichi.

"Da la sensación de que está creando un sentido de dirección, como si todo el país se uniera y avanzara. Eso realmente me llega", afirmó.

Sin embargo, la promesa electoral de Takaichi de suspender el impuesto sobre las ventas del 8% en los alimentos para ayudar a los hogares a hacer frente al aumento de los precios ha asustado a los inversores, preocupados por cómo financiará el plan el país con la mayor carga de deuda entre las economías avanzadas.

"Sus planes de recortar el impuesto sobre el consumo dejan grandes interrogantes sobre la financiación y cómo va a hacer para que las cuentas cuadren", afirmó Chris Scicluna, director de investigación de Daiwa Capital Markets Europe en Londres.

Mineko Mori, de 74 años y residente en Niigata, mientras paseaba con su perro por la nieve, dijo que le preocupaba que los recortes fiscales de Takaichi pudieran suponer una carga aún mayor para las generaciones futuras.

Sin embargo, los votantes más jóvenes se encuentran entre los que más apoyan a Takaichi, y una encuesta reciente reveló que más del 90% de los menores de 30 años la apoyaban.

La primera ministra ha desatado una insólita moda entre los jóvenes llamada "sanakatsu", que podría traducirse aproximadamente como "Sanae-manía", y los productos que utiliza, como su bolso y el bolígrafo rosa con el que toma notas en el Parlamento, tienen una gran demanda.

El jueves, Takaichi recibió el "apoyo total" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

China también seguirá de cerca los resultados.

(Reporte de John Geddie, Tim Kelly, Kantaro Komiya, Chang-Ran Kim, Joseph Campbell y Tom Bateman; edición de William Mallard. Editado en español por Natalia Ramos)