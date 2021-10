Encuestas RF de Mouser Electronics y Aplicaciones Inalámbricas en el Último Episodio de Empowering Innovation Together

Dallas y fort worth, texas--(business wire)--oct. 13, 2021--

Hoy, Mouser Electronics Inc. publicó la sexta entrega de la serie 2021 de su programa galardonado Empowering Innovation Together ™ (Fortaleciendo la Innovación Juntos). La última entrega investiga las tendencias y aplicaciones emergentes que utilizan radiofrecuencia (RF) y tecnologías inalámbricas, y ofrece contenido atractivo, que incluye un blog y una infografía, así como un nuevo episodio del podcast The Tech Between Us (La tecnología entre nosotros) presentado por el Director de Contenido Técnico de Mouser, Raymond Yin. Para escuchar el nuevo episodio, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation/rf-wireless#podcast-rf.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20211013006068/es/

The sixth installment of Mouser Electronics’ 2021 EIT series investigates emerging trends in RF and wireless technologies through an engaging collection of podcast, blog and infographic content. (Graphic: Business Wire)

“Con el surgimiento de 5G, la industria ha visto una mayor necesidad de productos inteligentes, conectados, inalámbricos y de RF, por lo que es necesario que los innovadores, diseñadores y compradores comprendan completamente el alcance y las capacidades de estas tecnologías nuevas y avanzadas”, afirma Glenn Smith, Presidente y Director Ejecutivo de Mouser Electronics. “Estamos muy contentos de presentar este oportuno tema y esperamos que el contenido técnico sea útil y beneficioso para nuestros clientes y suscriptores.”

En el último episodio del podcast, Yin y Jason Tollefson, Gerente de Comercialización Inalámbrica Mundial para Microchip Technology, profundizan en las diferencias entre LoRa y LoRaWAN y discuten los componentes de la red LoRa, que son clave para el desarrollo de aplicaciones industriales de vanguardia, ciudades inteligentes y medioambientales, monitoreo y más. El podcast también está disponible en Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Pandora, Spotify y en el canal de YouTube de Mouser.

La serie EIT 2021 incluye cuatro videos cortos, Antes, ahora y después, así como artículos, blogs, infografías y otro contenido con conversaciones dirigidas por líderes de opinión de Mouser y otros expertos. El programa destaca nuevos productos y desbloquea los desarrollos técnicos necesarios para mantenerse al día con lo que está sucediendo en el mercado. El séptimo y último tema tecnológico del programa 2021 explorará las últimas noticias en tecnologías de automatización industrial.

La edición inalámbrica y de RF del programa Empowering Innovation Together 2021 está patrocinada por los valiosos fabricantes de Mouser, Advantech, Microchip Technology y Murata.

Establecido en 2015, el programa Empowering Innovation Together de Mouser es uno de los programas de componentes electrónicos más reconocidos de la industria. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation y siga a Mouser en Facebook y Twitter.

Como distribuidor autorizado global, Mouser ofrece la selección más amplia del mundo de los semiconductores y componentes electrónicos más nuevos, en stock y listos para enviar. Los clientes de Mouser pueden esperar productos genuinos 100 % certificados que son completamente trazables desde cada uno de sus socios fabricantes. Para ayudar a acelerar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser alberga una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluida un Centro de recursos técnicos, junto con hojas de datos de productos, diseños de referencia específicos del proveedor, notas de aplicación, información de diseño técnico, herramientas de ingeniería y otra información útil.

Los ingenieros pueden mantenerse al tanto de las interesantes novedades sobre productos, tecnología y aplicaciones de hoy a través del boletín gratuito en línea de Mouser. Las novedades por correo electrónico y las suscripciones a referencias de Mouser se pueden personalizar según las necesidades individuales y cambiantes de los proyectos de clientes y suscriptores. Ningún distribuidor les da a los ingenieros esta capacidad de personalizar y de controlar la información que reciben. Inscríbase hoy en https://sub.info.mouser.com/subscriber para conocer acerca de las tecnologías emergentes, las tendencias de productos y más.

Acerca de Mouser Electronics Mouser Electronics, compañía de Berkshire Hathaway, es un distribuidor autorizado de componentes electrónicos y semiconductores, que se enfoca en la introducción de nuevos productos de sus socios fabricantes líderes. Al servicio de la comunidad mundial de ingenieros de diseño electrónico y compradores, el sitio web del distribuidor global, mouser.com, está disponible en varios idiomas y monedas, y cuenta con más de 5 millones de productos de más de 1100 fabricantes. Mouser ofrece 27 ubicaciones de soporte en todo el mundo para brindar el mejor servicio al cliente en el idioma, la moneda y la zona horaria locales. El distribuidor realiza envíos a más de 630 000 clientes en 223 países/territorios desde sus modernas instalaciones de distribución de 1 millón de pies cuadrados en el área metropolitana de Dallas, Texas. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com/.

Marcas comerciales Mouser y Mouser Electronics son marcas comerciales registradas de Mouser Electronics, Inc. Todos los demás productos, logotipos y nombres de compañías mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20211013006068/es/

CONTACT: Para obtener más información, comuníquese con:

Kevin Hess, Mouser Electronics

Vicepresidente Sénior de Comercialización

+1 (817) 804-3833

Kevin.Hess@mouser.comPara consultas sobre prensa, comuníquese con:

Kelly DeGarmo, Mouser Electronics

Gerenta de Comunicaciones Corporativas y Relaciones con los Medios

+1 (817) 804-7764

Kelly.DeGarmo@mouser.com

Keyword: united states north america texas

Industry keyword: mobile/wireless networks internet hardware electronic design automation consumer electronics technology semiconductor engineering automotive manufacturing manufacturing telecommunications

SOURCE: Mouser Electronics

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 10/13/2021 02:57 pm/disc: 10/13/2021 02:57 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20211013006068/es