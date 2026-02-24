Endesa amplía sus inversiones para mejorar redes eléctricas en el marco de plan trienal

Por Pietro Lombardi

MADRID, 24 feb (Reuters) - La empresa eléctrica española Endesa anunció el martes que invertirá 10.600 millones de euros (US$12.500 millones) en los próximos tres años, más de la mitad de los cuales se destinarán a la construcción y mejora de redes eléctricas.

A medida que aumente la inversión en redes eléctricas, se reducirán las inversiones en proyectos de energías renovables, dijo Endesa en una actualización estratégica publicada un día después de que su matriz, Enel, presentara su propio plan.

El apagón masivo que afectó a España y Portugal el 28 de abril del año pasado ha puesto de manifiesto la necesidad de invertir más en las redes eléctricas del país, pero las empresas del sector también han pedido una mayor rentabilidad garantizada para dichas inversiones.

El nuevo plan de Endesa prevé un aumento del 10% en las inversiones en comparación con su anterior estrategia trienal, en virtud de la cual la empresa había previsto inversiones por valor de 9.600 millones de euros, destinando el 42% y el 39% del importe total a redes y energías renovables, respectivamente.

Las redes eléctricas representarán ahora 5.500 millones de euros, lo que supone un aumento del 40%.

El gasto previsto por Endesa en energías renovables se reducirá un 20%, hasta situarse en torno a los 3.000 millones de euros, con un enfoque más selectivo y un papel cada vez más importante de los proyectos de almacenamiento de energía y eólicos, según ha informado la empresa.

La empresa tiene como objetivo alcanzar un beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de entre 6.200 y 6.500 millones de euros en 2028, frente a los 5.800 millones de euros de 2025.

Se prevé que el beneficio neto ajustado aumente hasta situarse entre 2.500 y 2.600 millones de euros, frente a los 2.300 millones del año pasado.

Los dividendos aumentarán en línea con los beneficios, con un pago mínimo del 70% de los beneficios ajustados.

Endesa dijo que su beneficio neto ajustado aumentó un 18%, hasta los 2.350 millones de euros el año pasado, mientras que el EBITDA aumentó un 9%, hasta los 5.760 millones de euros. Ambos superaron los objetivos de la empresa.

Para este año, prevé un beneficio neto ajustado de entre 2.300 y 2.400 millones de euros y un EBITDA de entre 5.800 y 6.100 millones de euros.

El regulador de la competencia español fijó recientemente la rentabilidad garantizada de las inversiones en redes eléctricas en un 6,58% para los próximos años, afirmando que buscaba equilibrar las necesidades de inversión en la red con la protección de los consumidores.

Esta cifra está muy por debajo del 7% que han solicitado las empresas eléctricas españolas, incluida Endesa.

(US$1 = 0,8490 euros)

