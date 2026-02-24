Endesa invertirá US$12.500 millones hasta 2028

MADRID, 24 feb (Reuters) - La empresa eléctrica española Endesa anunció el martes que invertirá 10.600 millones de euros (US$12.500 millones) en los próximos tres años, más de la mitad de los cuales se destinarán a redes eléctricas.

La inversión de la empresa en proyectos de energías renovables y almacenamiento será selectiva, según ha declarado.

En el marco de su anterior estrategia trienal, la empresa había previsto inversiones por valor de 9.600 millones de euros, de los cuales el 42% se destinaba a redes y el 39% a energías renovables.

(US$1 = 0,8490 euros)

