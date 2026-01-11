Endrick debuta con el Lyon y marca el gol decisivo en Copa ante el Lille

El Lyon, con un gol decisivo de su nuevo delantero brasileño Endrick, se clasificó para los octavos de final de la Copa de Francia al vencer 2-1 a Lille, este domingo en el estadio Pierre-Mauroy.

Los locales se vieron sorprendidos por Afonso Moreira tras un error de su guardameta Arnaud Bodart (1'), pero Nathan Ngoy permitió a los Dogues igualar (28').

Endrick, cedido por el Real Madrid antes de Navidad hasta el final de temporada y titular por primera vez, devolvió la ventaja al Lyon justo antes del descanso (43').

El Lille estrelló un balón en el palo por medio de Tiago Santos en la recta final (88'), pero su dominio fue estéril.