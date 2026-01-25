Endrick deslumbra con triplete para la goleada del Lyon ante el colista francés

Un triplete del brasileño Endrick, incorporado este mes como cedido desde el Real Madrid, permitió al Lyon golear 5-2 en casa del colista Metz este domingo en la 19ª jornada de la Ligue 1

Endrick se ganó todos los focos de la tarde en este partido en la región de Lorena, siendo ya la estrella que se espera de él después de unos dos primeros partidos con un balance de un gol y una asistencia

El joven atacante brasileño, de 19 años, fue ya decisivo en la primera parte, primero elevando (11') y luego introduciendo el balón astutamente entre las piernas (45+1') del guardameta Jonathan Fischer

En los primeros 45 minutos el Lyon anotó además, entre medias, gracias a Ruben Kluivert (16') y Tyler Morton (32'), mientras que el Metz había acortado en el 34' gracias a Koffi Kouao

En la segunda mitad, el equipo local se aproximó a dos tantos de su rival cuando Habib Diallo (64') marcó pasada la hora de juego, pero el Lyon nunca llegó a sufrir realmente en el partido

Endrick buscó insistentemente el hat-trick. Fischer lo evitó en un potente disparo cruzado, pero en los últimos instantes del duelo la perla brasileña obtuvo y transformó un penal, para redondear su gran partido

El Lyon (4º, 36 puntos) se asienta dentro de los puestos de Liga de Campeones de Europa y se mantiene a dos unidades del tercer lugar del Marsella (3º, 38), que el sábado logró ganar 3-1 al Lens (2º, 43 enteros)

Por delante, el París Saint-Germain, que venció 1-0 el viernes al Auxerre, es el nuevo líder en Francia, con 45 unidades

En el resto de partidos del domingo destacó la goleada del Niza (13º) por 4-1 en casa de un rival directo por la permanencia, el Nantes (16º)

El Niza rompió así una mala racha de ocho partidos seguidos sin ganar en liga

El Toulouse (7º) venció por su parte 2-0 en el campo del Brest (12º), mientras que París FC (14º) y Angers (11º) igualaron sin goles en la capital