Endrick hereda la 9 de Brasil en la Copa América. ¿Estará a la altura?

SAO PAULO (AP) — El jugador más joven en anotar tres goles para la selección de Brasil fue Pelé. Ahora, otro jugador con 17 años, pero unos días mayor que uno de los mejores de todos los tiempos hizo lo mismo vistiendo la icónica casaca de la Verdeamarela.

Endrick anotó el gol del triunfo 1-0 de Brasil ante Inglaterra en un amistoso en el estadio Wembley en marzo, luego concretó otro en el empate 3-3 con España en el Santiago Bernabéu y marcó el tanto del agónico triunfo 3-2 sobre México el pasado 8 de junio en la preparación para la Copa América.

¿Qué tan lejos podrá llegar el nuevo prodigio del fútbol brasileño?

El seleccionador Dorival Junior, quien asumió el cargo en enero, ha dado pistas: Endrick asoma como titular para el torneo continental en Estados Unidos y lucirá el número 9, el mismo que tuvo el dos veces campeón mundial Ronaldo.

Los torcedores y ex jugadores de la selección están emocionados con Endrick, cuyo siguiente gran paso será cuando se una al Real Madrid procedente de Palmeiras la próxima temporada. Muchos ya lo ven como el nueve titular en el Mundial de 2026 y posiblemente apoderándose de ese dorsal por un par de décadas. Este mes en la Copa América podría dar una muestra de lo que se viene para el futuro de Brasil.

Endrick marcó sus tres goles para el equipo nacional en aproximadamente 100 minutos de juego y con apenas seis tiros a portería en esos tres amistosos. No anotó ante Estados Unidos el miércoles pasado, pero aún así tuvo oportunidades en menos de 30 minutos.

“Debemos tener calma y ser pacientes, evitar comparaciones con Endrick y otros atletas”, dijo Dorival Junior luego del triunfo sobre México. “Necesitamos ser muy cuidadosos con el muchacho. Hay muchas cosas que están pasando en su vida en muy poco tiempo, lo que importa es que no pierda su esencia. Esa marca (igualar a Pelé) llama mucho la atención y un logro más a lo que ha tenido en tan poco tiempo”.

El adolescente ya habla como un veterano. A principos de junio, Endrick dijo en una entrevista con The Associated Press dijo que aun necesita que lo conozcan más los aficionados, pero su habilidad para definir ya ha desatado comparaciones con Romario, el baluarte de la selección que se proclamó campeona en el Mundial de Estados Unidos 1994.

“Es un gran delantero, estoy seguro de que veremos mucho más de él en el futuro”, dijo Romario en una entrevista con ESPN. “Estoy de acuerdo que es muy pronto para hacer comparaciones, especialmente conmigo”.

Endrick se convirtió en un consentido en Palmeiras luego de 21 goles en 81 encuentros. El delantero fue campeón en el torneo paulista este año y el pasado. Fue parte del equipo que ganó el campeonato brasileño en 2022 y 2023. En Europa enfrentará una competencia más fuerte con el Madrid, pero antes de eso quiere asegurar su sitio con el equipo nacional.

Él mismo ya está hablando de convertirse en una referencia en los años venideros.

“Pelé es Pelé. No hay que hacer esas comparaciones, eso es malo. Cada uno tiene su propia historia, su vida, su realidad. Hay que dejar que la historia hable por si misma”, dijo Endrick. “A mí no me gustan los récords, sólo quiero disfrutar lo que hago. Cada que salgo al campo es como Disneyworld, mi parque de diversiones”.

Endrick probablemente no sienta la presión, pero sus compañeros saben que existe y esperan que pueda marcar goles y mantenerse discreto.

“Podemos ver que es humilde, entrena duro y se merece vivir este momento”, dijo el atacante Gabriel Martinelli. “Su destino es anotar, estamos felices con eso y esperemos que logre cosas más grandes”.

La emoción en Brasil es tanta que Ronaldo dijo hace dos años que hubiera llevado al jugador de 15 años a la Copa del Mundo en Qatar y se mantiene optimista por el futuro del ariete con el equipo nacional y con su club español.

“Basta mirar lo que ha hecho con Brasil”, dijo Ronaldo. “Y no será diferente en Madrid”.

Incluso los entrenadores de otros deportes saben que el número 9 de Brasil puede llegar a ser alguien especial.

“Los lentes con los que los jugadores de la selección de Brasil son observados son similares a como son tratados los deportistas estadounidenses por la prensa”, dijo el entrenador de los Celtics de Boston, Joe Mazzulla. “Ya se ve venir a Endrick y pronto sentirá esa presión”.

El primer juego en un torneo importante con la selección de su país está programado el 24 de junio cuando Brasil enfrente a Costa Rica en la Copa América.

AP