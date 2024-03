Endrick "promete mucho", asegura Dorival

Dorival Junior (seleccionador de Brasil en rueda de prensa tras empatar 3-3 con España en un partido amistoso)

"Endrick es un chaval que promete mucho, que viene progresando desde hace tiempo, ha sido el protagonista en la última parte del campeonato de Brasil del año pasado. Tenemos el cuidado suficiente para ponerlo en los momentos más importantes y que siga siendo decisivo. Tiene una característica única que es que en todo momento tiene el balón por su colocación, por su movilidad y por su sensibilidad en el área. (Neymar) Está en un proceso de evolución, cada día está mejor, todavía no tenemos una idea clara sobre su recuperación. Considero que con el poco tiempo de trabajo que hemos tenido la respuesta ha sido más positiva que negativa. Nos hemos enfrentado a dos equipos muy difíciles para nosotros. Ha sido una experiencia muy importante para este primer contacto con este grupo joven. (Vinicius) Tiene que haber una actitud más directa para que la fiscalía española pueda actuar cuando suceda (insultos racistas). El racismo no cabe en ningún sitio y menos en uno con gente tan amable como España, por eso espero que no vuelva a suceder. Está teniendo un año difícil por las agresiones delictivas que está teniendo, pero espero que siga trabajando, desarrollándose dentro de su club. Es un jugador que improvisa, que busca soluciones rápidas y encuentra caminos importantes para conseguir resultados. (Lamine Yamal y Endrick) Son futbolistas que van a llegar a la Copa del Mundo con posibilidad de darnos espectáculo. Son futbolistas de altísimo nivel. Es natural que estemos esperando su éxito, especialmente en un par de años cuando estén en la cumbre de su proceso".

Gr/dbh