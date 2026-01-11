Endrick regala un show y marca el gol decisivo para el Lyon en su debut

Imparable en su debut en el fútbol francés, el brasileño Endrick marcó el gol decisivo del Lyon (2-1) en la cancha del Lille, este domingo en los dieciseisavos de final de la Copa.

Como en 2023 y 2024 en octavos de final, el Lyon dejó fuera de la competición al Lille, en el estadio Pierre Mauroy, a las afueras de la ciudad norteña, con temperaturas gélidas y el techo cerrado para la ocasión, sin llegar ni a la mitad de aforo (unos 20.000 espectadores) pese al prestigio del cartel.

El Lyon debe en gran parte el triunfo a su último fichaje, Endrick, principal atracción del mercado invernal en Francia, que acaparó los focos en su estreno.

Cedido por el Real Madrid hasta el final de temporada, el delantero de 19 años, ubicado en la derecha del once del portugués Paulo Fonseca, el internacional brasileño intentó hasta seis disparos, llevando el peligro de forma constante a la defensa norteña.

En el minuto cinco, el atacante estuvo a punto de batir a Arnaud Bodart con un disparo potente y flotante, que el portero del Lille desvió con dificultad al poste derecho.

Tras varias tentativas infructuosas, una de ellas obligando a Bodart a una nueva parada (14'), el potentísimo zurdo de 1,73 metros encontró la grieta al rematar un centro deliciosamente tocado de espaldas por el veterano Corentin Tolisso (43').

La pifia de Bodart

En confianza, el desequilibrante brasileño se permitió algunas cabalgadas de clase, como la que le permitió superar a dos jugadores del Lille gracias a su velocidad, y luego forzar una falta al regatear a Thomas Meunier cuando se enfrentaba a cinco rivales (50').

Sin contar el factor desequilibrante de Endrick, el Lille no estuvo a la altura: se hizo el harakiri a los 46 segundos al encajar un gol tras una metedura de pata de su guardameta Arnaud Bodart, nada ayudado por su central Nathan Ngoy.

El portero ya había estado errático en Niza en liga, precipitando la derrota de los suyos.

En mala racha, cuando no es el guardameta de 27 años, es otro jugador el que falla costándole puntos al Lille o en este caso la eliminación de la Copa.

Los hombres de Bruno Genesio, no obstante, se rebelaron antes del gol de Endrick, igualando gracias a Ngoy, hábilmente asistido por Hakon Haraldsson dentro del área del Lyon (28').

Giroud, sin pólvora

Pero ese gol no hizo sino ocultar la ineficacia de la presión ejercida por los locales. Su centro del campo a veces parecía un desierto, sin compromiso global en los duelos y actuaciones demasiado apagadas de Félix Correia, Haraldsson, Matías Fernández-Pardo y el icono Olivier Giroud, entre otros.

El máximo goleador de la historia de la selección francesa (57 goles en 137 internacionalidades) se quedó corto en dos ocasiones cuando tocaba rematar buenos centros de otro veterano, Thomas Meunier, en la primera parte, y luego de Romain Perraud (63').

A pesar de las penurias, estuvieron a punto de empatar con un disparo lejano y potente del portugués Tiago Santos que sacudió el poste derecho del Lyon, al final del encuentro (88').

El Lille empieza muy mal 2026, al contrario que el Lyon, vencedor de sus cuatro últimos partidos y con la buena noticia de contar con un Endrick en plena forma, iniciando de la mejor manera la contrarreloj para convencer a Carlo Ancelotti y disputar el Mundial con Brasil dentro de cinco meses.