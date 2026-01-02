Endrick se adapta "bien" al Lyon pero no jugará el sábado en Mónaco

La estrella brasileña Endrick, cedido por el Real Madrid al Lyon, no debutará con el club francés en el primer partido de 2026, este fin de semana, pese a que su entrenador Paulo Fonseca aseguró este viernes que "se está adaptando bien".

El joven de 19 años perdió protagonismo en el Real Madrid esta temporada con la llegada al banquillo de Xabi Alonso, por lo que ha sido cedido al Lyon hasta el final de esta temporada, sin opción de compra para el club francés.

Endrick necesita acumular minutos de juego para poder entrar en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026 con la selección brasileña.

"Endrick empezó a entrenar esta semana y se está adaptando muy bien. Todo el grupo lo ha recibido calurosamente, él está muy feliz y nosotros estamos muy contentos de tenerlo con nosotros", dijo Fonseca en su rueda de prensa previa al viaje liguero del sábado a Mónaco.

"Está listo para disputar partidos, se ha entrenado bien y está muy motivado", añadió el técnico.

No obstante, Endrick no debutará con el Lyon este fin de semana debido a los plazos impuestos por el organismo de control financiero del fútbol francés por las deudas acumuladas por el Lyon.

Se espera que vista por primera vez los colores de su nuevo club el 11 de enero, en un partido de Copa de Francia ante el Lille, también de la Ligue 1.

El Lyon ha vivido una temporada de altibajos hasta ahora y ocupa el quinto puesto en la máxima categoría francesa.

Con 22 goles a favor, es la cifra más baja entre los equipos que ocupan la mitad alta de la tabla, y Fonseca confía en que su nuevo fichaje pueda cambiar la tendencia del siete veces campeón de Francia.

"Es un jugador con un perfil diferente, que es lo que necesitábamos. Es muy fuerte técnicamente, muy rápido y aportará iniciativa individual", añadió Fonseca sobre Endrick.

"Es un jugador que genera espacios, y el juego será distinto cuando él esté en el campo", concluyó.