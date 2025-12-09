Endrick se descompone en el Real Madrid: 11 minutos y una expulsión

El plano del rostro triste de Endrick en el banquillo no falla en las retransmisiones televisivas de los partidos del Real Madrid: una de las grandes promesas del fútbol brasileño suma 11 minutos esta temporada y una expulsión... por protestar desde el banquillo.

La roja directa que vio el domingo en el minuto 90 por quejas al cuarto árbitro en el agitado final de la derrota 2-0 del Real Madrid ante el Celta en el Santiago Bernabéu es el último capítulo de una nefasta temporada para el brasileño.

Solo suma 11 minutos en todas las competiciones, disputados ante el Valencia (4-0 para los blancos el 1 de noviembre), lejos de los 848 que disputó en su primer curso en la capital española, con siete goles en los 37 partidos que le dio Carlo Ancelotti, convertido en un apreciado revulsivo, potente y descarado.

- "Se tiene que dar el momento" -

Un bautismo esperanzador en el fútbol europeo para el delantero de 19 años, sin continuidad este curso después de que Xabi Alonso sustituyera al italiano en el banquillo.

Antes de recibir al Manchester City el miércoles en Champions, el Real Madrid no navega a la velocidad deseada, dos victorias en los últimos siete partidos, pero el entrenador no se acuerda del internacional brasileño, heredero este curso del 9 de Kylian Mbappé, que optó por lucir el 10.

El astro francés es la única gran noticia en el club, con 25 goles en 21 partidos, máximo goleador en la Liga y en la Champions. Por detrás, ni Vinicius ni Rodrygo rinden al nivel esperado, mientras que Gonzalo García, canterano blanco de 21 años, ha participado en 13 partidos sin encontrar puerta.

¿Y por qué no tiene una oportunidad Endrick? Una periodista brasileña preguntó a Xabi Alonso a finales de octubre.

"Está claro que me gustaría que hubiese tenido minutos. Pero los contextos de los partidos han sido muy ajustados desde que Endrick se recuperó (lesión muscular que lastró su arranque de curso). Está entrenando bien, está preparado, pero se tiene que dar el momento", dijo.

Más de un mes después, la perla del Palmeiras sigue esperando. Entre medias, rumores sobre una posible cesión, con el Olympique Lyon en la pole position para llevárselo, aunque la operación no termina de concretarse.

- Ancelotti le pide jugar -

Ancelotti, ahora a los mandos de la selección brasileña, no lo incluyó en la convocatoria de noviembre y aconsejó al futbolista salir del club blanco en una entrevista.

"Es importante para Endrick volver a jugar. Hablé con él al inicio de la temporada. Estaba lesionado, pero ahora está bien. Tiene que pensar con su entorno qué es lo mejor, hablar con el club y decidir qué le conviene", respondió Ancelotti a la revista brasileña Placar.

Desde ese entorno, el padre del jugador, Douglas Sousa, acude a las redes sociales para poner el foco en su situación y lanzar algún dardo a Xabi Alonso.

"Quien se enaltece, será humillado; y quien se humilla será enaltecido", una cita bíblica que publicó en Instagram tras el duelo ante el Celta con una imagen de su hijo sentado solo en el banquillo blanco.

En octubre ya subió una fotografía similar y el mensaje: "Eres un ganador y le estás demostrando a todos que eres un verdadero guerrero. Tu estrella seguirá brillando, aunque algunos intenten apagar tu luz".

Antes de enfrentar al City y a seis meses del Mundial 2026, Endrick necesita urgentemente recuperar la sonrisa.

pm/mcd