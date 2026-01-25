Endrick ya deslumbra en Francia: triplete y goleada del Lyon

Un triplete del brasileño Endrick, incorporado este mes como cedido desde el Real Madrid, permitió al Lyon golear 5-2 en casa del colista Metz este domingo en la 19ª jornada de la Ligue 1

Endrick se ganó todos los focos de la tarde en este partido en la región de Lorena, siendo ya la estrella que se espera de él después de unos dos primeros partidos con un balance de un gol y una asistencia

El joven atacante brasileño, de 19 años, fue ya decisivo en la primera parte, primero elevando (11') y luego introduciendo el balón astutamente entre las piernas (45+1') del guardameta Jonathan Fischer

En los primeros 45 minutos el Lyon anotó además, entre medias, gracias a Ruben Kluivert (16') y Tyler Morton (32'), mientras que el Metz había acortado en el 34' por medio de Koffi Kouao

En la segunda mitad, el equipo local se aproximó a dos tantos de su rival cuando Habib Diallo (64') marcó pasada la hora de juego, pero el Lyon nunca llegó a sufrir realmente en el partido

Endrick buscó insistentemente el hat-trick. Fischer lo evitó en un potente disparo cruzado, pero en los últimos instantes del duelo la perla brasileña obtuvo y transformó un penal, para redondear su gran partido

"Me siento muy bien aquí. Este triplete es muy importante para mí, ayuda al equipo a ganar y estoy feliz. Creo que puedo ayudar al equipo. Es como si Dios me hubiera dicho que éste era el lugar adecuado para mi carrera ahora", declaró la estrella del partido

El Lyon (4º, 36 puntos) se asienta dentro de los puestos de la Liga de Campeones europea y se mantiene a dos unidades del tercer lugar del Marsella (3º, 38), que el sábado ganó 3-1 al Lens (2º, 43)

Por delante, el París Saint-Germain, que venció 1-0 el viernes al Auxerre, es el nuevo líder en Francia, con 45 unidades

- Crisis en el Lille -

El Lyon amplía a cuatro puntos su ventaja sobre el quinto, el Lille, que se hunde en su crisis al perder 4-1 en casa ante el Estrasburgo

El Lille ha perdido los cinco partidos jugados en 2026, mientras que el Estrasburgo, séptimo, está en una dinámica antagónica, con tres victorias en otros tantos encuentros desde la llegada de Gary O'Neil como nuevo entrenador

La victoria alsaciana de este domingo en el estadio Pierre Mauroy quedó encarrilada con los tantos casi seguidos del argentino Joaquín Panichelli (25') y el paraguayo Julio Enciso (26'), antes de que el marfileño Martial Godo sentenciara con un doblete en la segunda mitad (58', 72')

Panichelli acumula 11 tantos en esta Ligue 1, donde solo le supera Mason Greenwood (Marsella), con 12

En el resto de partidos del domingo destacó la goleada del Niza (13º) por 4-1 en casa de un rival directo por la permanencia, el Nantes (16º)

El Niza rompió así una mala racha de ocho partidos seguidos sin ganar en liga

El Toulouse (8º) venció por su parte 2-0 en el campo del Brest (12º), mientras que París FC (14º) y Angers (11º) igualaron sin goles en la capital