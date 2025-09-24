Enel emite un bono multitramo por US$4500 millones, un récord en las eléctricas europeas

MILÁN, 24 sep (Reuters) - Enel, la mayor eléctrica italiana, ha emitido un bono multitramo por valor de US$4500 millones, lo que supone la mayor colocación de una eléctrica europea en 2025, según informó la empresa el miércoles. La emisión estuvo sobresuscrita aproximadamente tres veces y recibió órdenes por un total de cerca de US$14.400 millones.

Enel dijo que utilizaría los ingresos para financiar sus necesidades ordinarias de financiación, incluida la refinanciación de la deuda que vence.

El bono, estructurado en cuatro tramos, tiene una duración media de unos 12 años y un rendimiento medio en euros de alrededor del 3,6%.

Las agencias Standard & Poor's, Fitch y Moody's han asignado a la operación calificaciones provisionales de BBB, BBB+ y Baa1, respectivamente. (Información de Cristina Carlevaro; edición de Mark Potter; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)