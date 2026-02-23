Enel prevé inversiones por valor de 53.000 millones de euros hasta 2028

MILÁN, 23 feb (Reuters) -

La mayor energética de Italia, Enel, se comprometió el lunes a invertir alrededor de 53.000 millones de euros (US$63.000 millones) en el periodo 2026-2028, la mitad de los cuales se destinarán a redes eléctricas y aproximadamente el 38% a energías renovables.

En su anterior plan trienal, el grupo controlado por el Estado italiano había previsto unos gastos de capital por valor de 43.000 millones de euros, el 60% de los cuales se dedicaría al negocio regulado de las redes y el 28% a proyectos de energía verde.

Enel afirmó que sus ganancias por acción aumentarían a entre 0,80 y 0,82 euros en 2028, frente a los 0,69 euros previstos para 2025. Se espera que el dividendo por acción crezca una media del 6% anual a partir de los 0,49 euros de 2025.

Durante el fin de semana, el grupo anunció un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 1.000 millones de euros que se ejecutará a finales de julio.

(1 dólar = 0,8454 euros) (Información de Francesca Landini, edición de Gavin Jones, edición en español de Jorge Ollero Castela)