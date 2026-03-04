Energética argentina Genneia firma acuerdo con BID Invest por US$185 millones, expandible a US$320 millones: comunicado

BUENOS AIRES, 4 mar (Reuters) - La productora de energía renovable argentina Genneia dijo el miércoles que firmó con BID Invest el primer tramo de financiamiento por US$185 millones, parte de un acuerdo ampliable a US$320 millones para impulsar nuevos desarrollos.

El acuerdo busca impulsar nuevos parques solares y sistemas de almacenamiento con baterías, además de financiar estudios clave de transmisión eléctrica vinculados a proyectos de minerales críticos, con el soporte técnico de BID Invest, dijo un comunicado de la empresa.

"Este acuerdo con BID Invest reafirma la confianza del mercado internacional en nuestra capacidad de ejecución y en el potencial renovable de Argentina", dijo Bernardo Andrews, CEO de Genneia.

"Estamos no solo generando energía limpia y eficiente, sino construyendo la infraestructura necesaria para que sectores estratégicos como la minería puedan crecer de manera sustentable", destacó.

Genneia es una compañía líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables en Argentina, con un 23% del total de la potencia instalada, alcanzando el 21% de la capacidad de energía eólica y el 26% de la solar. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal)