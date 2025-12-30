Energética argentina Genneia inaugura parque solar tras inversión de US$180 millones

BUENOS AIRES, 30 dic (Reuters) - La productora de energía renovable argentina Genneia dijo el martes que inauguró en la provincia de Mendoza el Parque Solar San Rafael tras una inversión de US$180 millones.

El Parque Solar San Rafael, uno de los desarrollos solares más relevantes del país, cuenta con 400.000 paneles solares y con una capacidad instalada de 180 megavatios.

"La producción del parque equivale al consumo eléctrico de aproximadamente 135.000 hogares. Esta capacidad lo convierte en un referente de la generación solar a gran escala, contribuyendo de manera significativa a la eficiencia del sistema energético", dijo la empresa en un comunicado.

Este parque es el tercero de Genneia en Mendoza y se emplaza en un predio de 500 hectáreas en el distrito de 25 de Mayo.

