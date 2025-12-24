Energía: Al tope el almacenamiento petrolero en Venezuela

Dos portales especializados, Bitácora Económica y Banca y Negocios, en Caracas este miércoles, dieron cuenta de la anomalía, apelando a fuentes especializadas en el monitoreo petrolero.

PDVSA ha visto una rápida acumulación de inventario, tras la incautación de dos buques petroleros cargados con petróleo venezolano y derivados por parte de Estados Unidos. Ambos hechos, así como la persecución de un tercer buque que se dio a la fuga, todo en aguas internacionales, en las cercanías de Venezuela, ha terminado por generar prácticamente una paralización del transporte petrolero venezolano al exterior.

El 10 de diciembre pasado, el propio presidente Donald Trump confirmó la incautación de un primer petrolero, que según Washington estaba ya sancionado y que viajaba con "falsa bandera". Posteriormente, el mandatario estadounidense aseguró que las fuerzas armadas y navales estadounidenses, apostadas desde agosto en el sur del Mar Caribe, detendrían a cualquier embarcación que ya estuviese sancionada por Estados Unidos.

En tanto, el crudo que ha requerido almacenamiento especial, por la imposibilidad de ser transportado de inmediato al exterior, está en los depósitos en la terminal Jose, principal punto de recepción del petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco, al oriente venezolano. Con una producción promedio de 1,1 millones de barriles diarios en noviembre último, el 80% de la exportación venezolana va a China, pero a través de intermediarios, usando flotas "fantasmas" y no declarando el destino final, según estudios de la ONG Transparencia Venezuela.

Este mecanismo se implementó justamente desde 2019 cuando Trump, en su primer mandato, sancionó ampliamente a PDVSA y al Banco Central de Venezuela.

En este segundo mandato presidencial, Trump ha incrementado una política de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, eso sacó del mercado a diversas empresas extranjeras, incluyendo la italiana ENI y la española Repsol, que no tuvieron aval de Washington para seguir operando en territorio venezolano.

La Casa Blanca, sin embargo, le otorgó un permiso especial a la petrolera estadounidense Chevron, que ha seguido operando con normalidad en medio de la crisis geopolítica que rodea a las costas venezolanas, con ataques de Estados Unidos a lo que denominan "narcolanchas" y más recientemente las incautaciones de buques.

El volumen de crudo que saca de Venezuela Chevron, con respaldo abierto del propio Maduro, representa apenas el 10% de la exportación total venezolana de crudo. (ANSA).