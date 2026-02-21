Energía: Enel adquiere plantas eólicas y solares en EEUU por mil millones

Los acuerdos prevén una contraprestación de aproximadamente 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros), sujeta a los ajustes habituales para este tipo de transacciones.

El valor empresarial del 100 % de la cartera que venderá el fondo estadounidense de energías renovables Excelsior Energy Capital es de aproximadamente 1.300 millones de dólares.

El precio de adquisición se financiará con los flujos de caja de las operaciones actuales. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2026 y está sujeta a ciertas condiciones precedentes típicas de este tipo de transacciones, incluyendo la emisión de las autorizaciones requeridas por las regulaciones aplicables de Estados Unidos.

Tras el cierre de la transacción, el grupo liderado por Flavio Cattaneo estima que, una vez que esté completamente operativa, el efecto neto positivo en el EBITDA ordinario consolidado del grupo será de aproximadamente 145 millones de dólares por año (aproximadamente 125 millones de euros), logrando una capacidad instalada completamente renovable de aproximadamente 13 GW en América del Norte, incluyendo instalaciones eólicas, solares y de almacenamiento.

En general, Enel Green Power, que gestiona las energías renovables del grupo energético, tiene una capacidad total de aproximadamente 71 GW, en comparación con los 68,4 GW en 2024, con un mix de generación que incluye instalaciones eólicas, solares, geotérmicas, hidroeléctricas y de almacenamiento en Europa, América, África, Asia y Oceanía, lo que la convierte en el operador líder mundial en el sector.

En los últimos 12 meses, Enel ha llegado a un acuerdo con Acciona para la adquisición de centrales hidroeléctricas en España con más de 0,6 gigavatios de capacidad instalada.

En España, Endesa, filial española de Enel, aumentó su capacidad eólica en aproximadamente 100 megavatios mediante un acuerdo con Cetasa y adquirió 350.000 clientes de energía de MasOrange.

En abril, Potentia Energy (una empresa conjunta entre Enel y la japonesa Inpex) adquirió plantas de energía renovable en Australia con más de 1 gigavatio. En diciembre, Enel también adquirió una cartera de parques eólicos terrestres en Alemania con más de 50 megavatios de capacidad instalada.

Finalmente, en Estados Unidos, el acuerdo con el fondo Excelsior Energy es el segundo "Brownfield" —como se llama en la jerga a terreno, propiedad o instalación industrial abandonada, inactiva o subutilizada— en tan solo unos meses, tras el acuerdo con Gulf Pacific Power del pasado octubre, que incrementó la capacidad instalada en Estados Unidos en 285 megavatios.

El plan estratégico 2025-2027 del grupo prevé un total aproximado de 76 gigavatios de energías renovables al final del mismo. (ANSA).