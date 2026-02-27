LA NACION

Energía: YPF anuncia EBITDA récord de US$5.000 millones

Espera inversiones de 6.000 millones de euros. Avanza el proyecto de GNL con ENI y XRG

Rodrigo Néspolo

Un comunicado adjunto a los resultados financieros destacó que se trata de un récord de 10 años, alcanzado a pesar de la caída de los precios internacionales, y que se logró principalmente gracias a un fuerte aumento de la producción de pozos no convencionales, que ahora representa el 70% de la producción total y alcanzó los 205.000 barriles en diciembre.

El presidente y director ejecutivo de la compañía, Horacio Marín, anunció que la compañía planea invertir aproximadamente US$6.000 millones en 2026 y estimó que podría alcanzar un EBITDA de US$6.000 millones en un escenario de precios promedio del crudo cercanos a los US$60.

Marín explicó luego que el proyecto 'Argentina LNG', junto a la italiana Eni y la emiratí XRG, "apunta a concretar el financiamiento y lanzar licitaciones para la construcción de las primeras líneas de transmisión dentro de este año" y que "implica una inversión total en infraestructura de 20.000 millones de dólares, además de 10.000 millones de dólares para el desarrollo de los bloques de gas en Vaca Muerta". (ANSA).

