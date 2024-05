Energy Vault and Skidmore, Owings & Merrill (SOM) presentan asociación exclusiva mundial para integrar el almacenamiento energético en el diseño de los edificios

WESTLAKE VILLAGE, California y NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--may. 31, 2024--

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), líder en soluciones sostenibles de almacenamiento de energía a escala de red y Skidmore, Owings & Merrill (SOM), empresa líder en arquitectura e ingeniería, anunciaron hoy una asociación exclusiva global para almacenar energía por gravedad.

EVu is a superstructure tower design, which improves unit economics and enables GESS integration into tall buildings through the use of a hollowed structure with heights over 300 meters, and up to 1,000 meters tall. These structures will have the capacity to reach multi-GWh of gravity-based energy storage to power not only the building itself but also adjacent buildings’ energy needs. This innovative design which integrates leading GESS technology within superstructure building design and engineering will, for the first time in building construction and operation history, enable a carbon payback within accelerated timeframes of 3-4 years. (Photo: Business Wire)

Responsable del diseño de muchos de los edificios más reconocidos del mundo, en particular, Burj Khalifa, Tianjin CTF Finance Centre, Willis Tower y One World Trade Center, las innovaciones arquitectónicas, tecnológicas y estructurales de SOM han sido aclamadas y han allanado el camino para los rascacielos de todo el mundo durante casi un siglo.

En el marco de esta asociación estratégica, SOM será el arquitecto e ingeniero estructural exclusivo de la próxima generación de estructuras fijas y desplegables para todos los nuevos sistemas de almacenamiento de energía por gravedad (GESS) de Energy Vault, en particular, a cargo de incorporar la tecnología de almacenamiento de energía por gravedad en los rascacielos en entornos urbanos y estructuras desplegables en entornos naturales, para maximizar la sostenibilidad, acelerar la amortización del carbono y reducir el coste nivelado del consumo de energía. Energy Vault comenzó a trabajar con SOM durante los últimos 12 meses para optimizar la estructura, la arquitectura y la economía de su tecnología GESS, que cumple una función crucial a nivel mundial en la implementación de las energías renovables.

G-VAULT™, la familia de soluciones por gravedad de Energy Vault, combina principios de almacenamiento de energía de eficacia demostrada, ingeniería moderna, una plataforma de coordinación de software de vanguardia, habilitada para IA y ciencia de los materiales, que le permite ofrecer almacenamiento de larga duración. Los productos G-VAULT desacoplan la potencia y la energía para que el cliente disfrute de una flexibilidad total a la hora de diseñar el sistema de almacenamiento óptimo, manteniendo al mismo tiempo un rendimiento líder en eficiencia de ida y vuelta frente a cualquier otro sistema de almacenamiento de energía mecánico o termodinámico. El resultado es un activo de infraestructura flexible, de bajo costo y con una vida útil de 35 años (o más), diseñado para adaptarse a los cambios en el suministro de energía, sin ninguna degradación del medio de almacenamiento de energía. La tecnología de almacenamiento de energía por gravedad de Energy Vault utiliza materiales respetuosos con el medio ambiente, que además tienen la capacidad de integrar materiales de desecho para reaprovecharlos en fines útiles, facilita la transición hacia una economía circular y al mismo tiempo, acelera la transición mundial hacia una energía limpia para sus clientes.

Hasta la fecha, el conjunto de productos G-VAULT de Energy Vault ha puesto el foco principalmente en la plataforma EVx™ de la empresa, que se conecta a la red (5 MW) de origen y ha sido puesta a prueba en Suiza y que cuenta con una arquitectura altamente escalable y modular que puede ampliarse a una capacidad de almacenamiento de varios GWh. En la actualidad, la EVx se está desarrollando e implementando mediante acuerdos de licencia en China (proyectos anunciados de 3,7 GWh), Egipto, Grecia y la Comunidad Sudafricana de Desarrollo, formada por 16 países, como se anunció anteriormente. A través de esta asociación, Energy Vault y SOM están diseñando una nueva plataforma de soluciones G-VAULT GESS que apuntan a mejorar la economía, la densidad energética y la sostenibilidad, entre ellas, EVu™, EVc™, EVy™ y EV0™.

"Estamos encantados de iniciar esta asociación mundial exclusiva con Skidmore, Owings & Merrill, una empresa con una trayectoria inigualable en el desarrollo de algunas de las estructuras más notables del mundo", declaró Robert Piconi, presidente y gerente general de Energy Vault. "Nuestra asociación estratégica con SOM abre un nuevo segmento de mercado multimillonario para Energy Vault que apunta al futuro de la sostenibilidad en el diseño de los nuevos edificios y la eficiencia energética. La combinación de nuestra labor pionera en tecnología de almacenamiento de energía por gravedad, con el historial global y la experiencia de la empresa de ingeniería, diseño y arquitectura de mayor renombre en el mundo creará la primera plataforma para agilizar la recuperación de carbono en la construcción y operación de edificios por primera vez en la historia".

La asociación es dirigida por los socios de SOM Adam Semel y Scott Duncan, en compañía del ingeniero de estructuras Bill Baker, quien es considerado uno de los mejores ingenieros estructurales del mundo y ha dedicado su carrera a encontrar soluciones elegantes a problemas estructurales complejos, desde los 828 metros de altura del Burj Khalifa hasta las instalaciones de malla de la artista Janet Echelman. Los arquitectos Semel y Duncan han realizado muchos de los proyectos recientes y futuros más impactantes de SOM, como por ejemplo, torres de gran altura para usos mixtos en China, el mayor desarrollo privado de la historia de Tailandia y un campus de fabricación de vehículos eléctricos de 5000 millones de dólares.

"Desde nuestra fundación, SOM ha ampliado los límites de la arquitectura y la ingeniería y así ha transformado la definición de lo que los edificios pueden hacer por las ciudades y las comunidades", aseguró Semel. Esta asociación con Energy Vault es un compromiso no sólo para acelerar la transición del mundo hacia el abandono de los combustibles fósiles, sino también para explorar juntos cómo la arquitectura de las energías renovables puede mejorar nuestros paisajes naturales y entornos urbanos compartidos. Dada la naturaleza transformadora de la tecnología de Energy Vault, estamos especialmente entusiasmados con el lanzamiento de esta asociación única y global".

La asociación con Energy Vault amplía el legado de innovación de SOM en materia de sostenibilidad, el cual se ha extendido más allá de los edificios individuales para abarcar la investigación, el desarrollo de materiales y el liderazgo del sector como empresa neutra en carbono. Diversos ejemplos recientes avalan esta afirmación, como por ejemplo, el proyecto absorbente de carbono, Urban Sequoia, presentado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), el desarrollo de una alternativa al hormigón de base biológica y neutra en carbono en colaboración con Prometheus Materials y un nuevo servicio independiente de evaluación de las emisiones de carbono a lo largo de la vida útil de los edificios y las carteras.

La creciente cartera de implementaciones de GESS de Energy Vault se destaca en particular por las recientes ampliaciones de su presencia mundial en los mercados africano y asiático. En 2023, Energy Vault anunció la puesta en marcha del primer sistema de almacenamiento por gravedad EVx™ del mundo en China, el mayor mercado de almacenamiento de energía del mundo. Energy Vault también anunció hace poco tres instalaciones más de EVx™ GESS de 368 MWh en China a través de un acuerdo de licencia y regalías anunciado a principios de 2022, con lo cual, el total de proyectos anunciados en China asciende a 3,7 GWh. A principios de este año, Energy Vault anunció un nuevo acuerdo de licencia y derechos para su cartera de tecnología de gravedad con socios de red en Sudáfrica que cubren la región de 16 países de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC). Se espera que el acuerdo, cuya vigencia será de 10 años, dará lugar diversas implementaciones de varios GWh de Energy Vault GESS de larga duración para contribuir a las necesidades de almacenamiento de energía de la región de la SADC, estimadas en 25 GW/125 GWh para 2035.

Energy Vault® desarrolla y despliega soluciones de almacenamiento de energía a escala comercial diseñadas para transformar el enfoque mundial del almacenamiento de energía sostenible. Su oferta integral incluye tecnologías propias de almacenamiento basado en la gravedad, en baterías y en hidrógeno verde. Cada solución de almacenamiento recibe el respaldo de la plataforma de integración y software del sistema de gestión de la energía de la Empresa, independiente de la tecnología de hardware. Única en el sector, la innovadora cartera tecnológica de Energy Vault ofrece soluciones personalizadas de almacenamiento de energía de corta y larga duración para que las empresas de servicios públicos, los productores independientes de energía y los grandes usuarios industriales de energía reduzcan significativamente los costos de energía nivelados, manteniendo al mismo tiempo la confiabilidad de la energía. La tecnología de almacenamiento de energía por gravedad EVx™ de Energy Vault, que utiliza materiales ecológicos y permite integrar materiales de desecho para su reutilización beneficiosa, facilita la transición a una economía circular y acelera el proceso mundial de conversión a energías limpias para sus clientes. Visite www.energyvault.com for more information.

Skidmore, Owings & Merrill (SOM) es un colectivo mundial de arquitectos, diseñadores, ingenieros y planificadores, responsable de algunos de los edificios y espacios públicos más avanzados del mundo desde el punto de vista técnico y ambiental. Desde varias de las estructuras más altas del mundo hasta diversas innovaciones en nuevos materiales, los diseños de SOM anticipan el cambio en nuestra forma de vivir y trabajar. El compromiso de la empresa con la sostenibilidad es evidente, no sólo en sus operaciones de neutralidad de carbono, líderes en el sector, sino también en su cartera de obras, desde el campus New York Climate Exchange en Governors Island, que fue anunciado hace poco, hasta la instalación de material Bio-Block™ de red cero presentada en la Bienal de Arquitectura de Chicago y mucho más. Este año, Fast Company reconoció a SOM por ser una de las empresas más innovadoras del mundo. Para más información, visite www.som.com.

El presente comunicado de prensa presenta declaraciones prospectivas que reflejan la opinión actual de la empresa con respecto, entre otros aspectos, a las operaciones y los resultados financieros de la empresa. Las declaraciones prospectivas incluyen información relativa a posibles o supuestos resultados futuros de las operaciones, incluyendo descripciones de nuestro plan de negocio y estrategias. Estas declaraciones incluyen a menudo palabras como "anticipar", "esperar", "sugerir", "planificar", "creer", "pretender", "proyectar", "prever", "estimar", "objetivos", "proyecciones", "debería", "podría", "haría", "puede", "podría", "hará" y otras expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas o proyecciones se fundan en nuestras expectativas, planes y supuestos actuales, que hemos realizado a la luz de nuestra experiencia en nuestro sector, así como de nuestras percepciones de las tendencias históricas, las condiciones actuales, la evolución futura prevista y otros factores que consideramos apropiados según las circunstancias del momento. Estas declaraciones prospectivas se fundamentan en nuestras creencias, supuestos y expectativas de rendimiento futuro, teniendo en cuenta la información de que disponemos actualmente. Estas declaraciones prospectivas son sólo predicciones basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres significativos que podrían hacer que nuestros resultados reales, nivel de actividad, rendimiento o logros difieran sustancialmente de los resultados, nivel de actividad, rendimiento o logros expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas, incluidos los cambios en nuestra estrategia, planes de expansión, oportunidades de clientes, operaciones futuras, situación financiera futura, ingresos y pérdidas estimados, costes previstos, perspectivas y planes, la incertidumbre de que nuestras adjudicaciones, reservas y pedidos pendientes equivalgan a ingresos futuros, la falta de garantías de que las cartas de intenciones no vinculantes y otras muestras de interés puedan traducirse en pedidos o ventas vinculantes, la posibilidad de que nuestros productos sean o pudieran presumirse defectuosos o experimenten otros fallos, la adopción, aceptación en el mercado y éxito de nuestro modelo de negocio y estrategia de crecimiento, nuestra capacidad para desarrollar y mantener nuestra marca y reputación, los acontecimientos y previsiones relacionados con nuestra actividad, nuestros competidores y la industria, la capacidad de nuestros proveedores para suministrar a tiempo los componentes o materias primas necesarios para la construcción de nuestros sistemas de almacenamiento de energía, el impacto de las epidemias sanitarias en nuestro negocio y las medidas que podamos adoptar en respuesta a las mismas, nuestras expectativas sobre nuestra capacidad para obtener y mantener la protección de la propiedad intelectual y no infringir los derechos de terceros, las expectativas sobre el tiempo durante el cual seremos una empresa de crecimiento emergente en virtud de la Ley JOBS, nuestras necesidades futuras de capital y las fuentes y usos de efectivo, la naturaleza internacional de nuestras operaciones y el impacto de la guerra u otras hostilidades en nuestro negocio y los mercados globales, nuestra capacidad para obtener financiación para nuestras operaciones y crecimiento futuro, nuestro negocio, planes de expansión y oportunidades y otros factores importantes discutidos en el encabezado "Factores de Riesgo" de nuestro Informe Anual en el Formulario 10 -K, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, que fuera presentado ante la SEC el 13 de marzo de 2024, ya que dichos factores pueden ser actualizados periódicamente en sus otras presentaciones ante la SEC, las cuales se pueden consultar en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. Eventualmente, surgen nuevos riesgos y no es posible para nuestra dirección predecir todos los riesgos, ni podemos evaluar el impacto de todos los factores en nuestro negocio o el grado en que cualquier factor, o combinación de factores, puede causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva que podamos hacer. Cualquier declaración prospectiva hecha por nosotros en este comunicado de prensa se refiere únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y está expresamente calificada en su totalidad por las declaraciones cautelares incluidas en el presente comunicado de prensa. No asumimos obligación alguna de actualizar ni de revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o por cualquier otro motivo, salvo que así lo exigiera la legislación aplicable. Se recomienda al lector no depositar un grado de confianza indebido en nuestras declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240530296097/es/

