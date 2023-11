WESTLAKE VILLAGE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--nov. 6, 2023--

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" o la "Empresa"), líder en soluciones sostenibles de almacenamiento de energía a escala de red, anunció hoy que China Tianying Inc. (CNTY) (CN: 000035) desplegará cinco nuevos sistemas EVx™ de almacenamiento de energía por gravedad (GESS) en virtud del acuerdo de licencia y royalties que anunció anteriormente la Empresa con Atlas Renewable, que incluye un 5 % de royalties por ingresos del proyecto asociados a cada proyecto.

El presidente de China Tianying, Yan Shengjun, declaró: "La innovadora tecnología de almacenamiento de energía por gravedad de Energy Vault está experimentando una fuerte demanda en China debido a la larga vida útil de estos activos y al importante contenido económico local que ayuda a satisfacer los requisitos de almacenamiento de energía que exige el Estado que acompañan al rápido crecimiento del despliegue de energías renovables en China. Con la puesta en servicio del primer sistema de 100 MWh en Rudong, que hemos optimizado para los requisitos del mercado chino, nos complace estar expandiendo rápidamente esta tecnología pionera que permitirá que la generación intermitente de energía eólica y solar sustituya más fácilmente a otra generación basada en combustibles fósiles y contribuya así a acelerar la transición energética limpia de China y la consecución de sus objetivos de neutralidad neta de carbono".

Con el GESS EVx de 100 MWh en Rudong y el GESS EVx de 2 GWh en Tong Liao, Mongolia Interior, los siguientes acuerdos que recientemente CNTY elevan a siete los despliegues EVx existentes y previstos en China, con un total de 3,26 GWh, todos los cuales incluyen un canon del 5 % por proyecto.

Las políticas energéticas chinas exigen que las centrales de energías renovables integren un almacenamiento del 20 % de su capacidad nominal de generación, con una duración mínima de 2 a 4 horas. Más recientemente, esto se ha satisfecho con tecnología de baterías de iones de litio para complementar la importante base instalada de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo en China.

Al igual que la hidroeléctrica de bombeo, la tecnología GESS de Energy Vault permite una vida técnica mucho más larga y, por tanto, un menor costo nivelado del almacenamiento a lo largo del tiempo, al tiempo que proporciona una mayor escalabilidad del proyecto, una mayor eficiencia de ida y vuelta y ventajas de seguridad frente a las tecnologías existentes. Además, y como característica exclusiva de Energy Vault, los grandes bloques móviles de 25 toneladas que constituyen la base del medio de almacenamiento se construyen con tierra local, lo que evita el uso intensivo de hormigón con alto contenido en carbono, pero también pueden construirse con diversos materiales de desecho, como cenizas de carbón, escombros de hormigón, residuos mineros y otros materiales de desecho que, de otro modo, se destinarían a vertederos. Como uno de los líderes en China en servicios medioambientales y de recuperación de residuos, la asociación de China Tianying con Energy Vault aporta muchas sinergias de "economía circular", que se están aprovechando para el desarrollo del mercado local, como demuestran los anuncios públicos de estos proyectos adicionales.

Tal como se anunció anteriormente, la puesta en servicio del recientemente construido GESS EVx de 25 MW/100 MWh en Rudong, China, comenzó en junio según lo previsto. La estructura EVx está totalmente construida y la "ceremonia de clausura" formal tuvo lugar en Rudong en septiembre de 2023, al tiempo que se iniciaba el proceso formal de interconexión a la red estatal. También se completó la construcción de una línea eléctrica aérea de 35 kV y 4 kilómetros de longitud hasta la subestación remota existente que da servicio al parque eólico adyacente, mientras que el resto de las actividades de puesta en servicio mecánicas y de software avanzan según lo previsto. A la espera de los procesos formales de interconexión a la red y homologación, el EVx de Energy Vault será el primer sistema comercial de almacenamiento de energía hidroeléctrica por gravedad no bombeada a escala comercial del mundo.

También como se anunció anteriormente, CNTY está desplegando un sistema EVx de 2 GWh para los primeros parques industriales de carbono cero en Tong Liao, Mongolia Interior.

"Los acuerdos firmados recientemente por CNTY reflejan la fuerte y creciente adopción por parte del mercado de nuestra tecnología de almacenamiento de energía por gravedad, que ayudará a afianzar la creciente capacidad de energía renovable de China para satisfacer mejor el crecimiento de la demanda energética que sigue a un ritmo elevado en China", declaró Robert Piconi, presidente y consejero delegado de Energy Vault. "Con la próxima puesta en marcha del primer sistema EVx™ en Rudong, los cinco nuevos despliegues de EVx anunciados hoy y los siete despliegues totales de 3,26 GWh en los primeros 18 meses de nuestra asociación, yo diría que hemos empezado con el pie derecho. Felicito al presidente Yan y a toda la organización China Tianying por el valor, la fortaleza y el liderazgo que están demostrando en la ejecución de este proyecto a través de dos cierres relacionados con COVID en el primer año, al tiempo que impulsan el rápido desarrollo de proyectos locales que ayudarán a China y al mundo en general en nuestro camino colectivo hacia la neutralidad neta de carbono".

Acerca de Energy Vault

Energy Vault® desarrolla e implanta soluciones de almacenamiento de energía a escala comercial diseñadas para transformar el enfoque mundial del almacenamiento de energía sostenible. La oferta integral de la empresa incluye tecnologías propias de almacenamiento basado en la gravedad, en baterías y en hidrógeno verde. Cada solución de almacenamiento está respaldada por la plataforma de integración y software del sistema de gestión de la energía de la empresa, independiente de la tecnología del hardware. Única en el sector, la innovadora cartera tecnológica de Energy Vault ofrece soluciones personalizadas de almacenamiento de energía de corta y larga duración para ayudar a las empresas de servicios públicos, los productores independientes de energía y los grandes usuarios industriales de energía a reducir significativamente los costos de energía nivelados, manteniendo al mismo tiempo la fiabilidad de la energía. Utilizando materiales ecológicos con la capacidad de integrar materiales de desecho para su reutilización beneficiosa, la tecnología de almacenamiento de energía basada en la gravedad EVx™ de Energy Vault está facilitando el cambio a una economía circular, al tiempo que acelera la transición global de energía limpia para sus clientes. Visite www.energyvault.com para obtener más información.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene previsiones de futuro que reflejan la opinión actual de la empresa con respecto, entre otras cosas, a sus operaciones y resultados financieros. Las declaraciones prospectivas incluyen información relativa a posibles o supuestos resultados futuros de las operaciones, incluidas descripciones de nuestro plan de negocio y estrategias. Estas declaraciones incluyen a menudo palabras como "anticipar", "esperar", "sugerir", "planificar", "creer", "pretender", "proyectar", "prever", "estimar", "objetivos", "proyecciones", "debería", "podría", "haría", "podría", "podría", "hará" y otras expresiones similares. Basamos estas declaraciones o proyecciones de futuro en nuestras expectativas, planes y suposiciones actuales, que hemos realizado a la luz de nuestra experiencia en nuestro sector, así como de nuestras percepciones de las tendencias históricas, las condiciones actuales, la evolución futura prevista y otros factores que consideramos apropiados según las circunstancias del momento. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras creencias, suposiciones y expectativas de rendimiento futuro, teniendo en cuenta la información de que disponemos actualmente. Estas declaraciones prospectivas son solo predicciones basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros. Estas previsiones implican riesgos e incertidumbres significativos que podrían hacer que nuestros resultados reales, nivel de actividad, rendimiento o logros difieran sustancialmente de los resultados, nivel de actividad, rendimiento o logros expresados o implícitos en las previsiones, incluidos los cambios en nuestra estrategia, planes de expansión, oportunidades de clientes, operaciones futuras, situación financiera futura, ingresos y pérdidas estimados, costos previstos, perspectivas y planes; la incertidumbre de que nuestras reservas y pedidos pendientes equivalgan a ingresos futuros; la falta de garantías de que las cartas de intenciones no vinculantes y otras muestras de interés puedan traducirse en pedidos o ventas vinculantes; la posibilidad de que nuestros productos sean o presuntamente sean defectuosos o experimenten otros fallos; la implantación, aceptación en el mercado y éxito de nuestro modelo de negocio y estrategia de crecimiento; nuestra capacidad para desarrollar y mantener nuestra marca y reputación; la evolución y las previsiones relativas a nuestra actividad, nuestros competidores y la industria; la capacidad de nuestros proveedores para suministrar a tiempo los componentes o materias primas necesarios para la construcción de nuestros sistemas de almacenamiento de energía; las repercusiones de las epidemias sanitarias en nuestra actividad y las medidas que podamos adoptar en respuesta a las mismas; nuestras expectativas con respecto a nuestra capacidad para obtener y mantener la protección de la propiedad intelectual y no infringir los derechos de terceros; las expectativas con respecto al tiempo durante el cual seremos una empresa de crecimiento emergente en virtud de la Ley JOBS; nuestras futuras necesidades de capital y fuentes y usos de efectivo; nuestra capacidad para obtener financiación para nuestras operaciones y crecimiento futuro; nuestro negocio, planes de expansión y oportunidades y otros factores importantes tratados bajo el título "Factores de riesgo" en nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2023, y en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, ya que dichos factores pueden ser actualizados de vez en cuando en sus otros archivos con la SEC, accesible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. De vez en cuando surgen nuevos riesgos y no es posible para nuestra dirección predecir todos los riesgos, ni podemos evaluar el impacto de todos los factores en nuestro negocio o la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, puede causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los incluidos en cualquier declaración prospectiva que podamos hacer. Cualquier declaración prospectiva que realicemos nosotros en este comunicado de prensa se refiere únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y está expresamente matizada en su totalidad por las declaraciones cautelares incluidas en este comunicado de prensa. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros u otros motivos, salvo que así lo exija la legislación aplicable. No debe depositar una confianza indebida en nuestras declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

