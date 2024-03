WESTLAKE VILLAGE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--mar. 1, 2024--

The rudong 25 mw/100 mwh evx system became fully interconnected to the local state utility grid in december 2023, enabling full commissioning, inverse power and operational activity powered by the chinese state grid (photo: business wire)

Energy Vault anuncia la interconexión a la red estatal china del primer sistema de almacenamiento de energía por gravedad EVx de 100 MWh, la inauguración de otros tres sistemas de almacenamiento por gravedad EVx y otros hitos en la expansión del mercado chino

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" o la "Empresa"), líder en soluciones sostenibles de almacenamiento de energía a escala de red, confirmó hoy que se ha logrado la interconexión a la red estatal de China y el funcionamiento de potencia inversa para el sistema Rudong EVx en diciembre de 2023, al tiempo que se ha iniciado la construcción de tres despliegues adicionales de sistemas de almacenamiento de energía por gravedad (GESS) EVx™ a escala de red en China. Los socios de Energy Vault, China Tianying (CNTY) y Atlas Renewable, tienen ahora nueve despliegues EVx GESS en marcha en China por un total de 3,7 GWh, cada uno de los cuales generará futuros royalties de ingresos del proyecto para Energy Vault.

En 2023, los socios de Energy Vault, CNTY y Atlas Renewable, pusieron la primera piedra de varios nuevos proyectos EVx con anuncios públicos locales, todos ellos disponibles en el sitio web de Energy Vault en la pestaña Inversores: un despliegue EVx GESS de 17 MW/68 MWh situado en la ciudad de Zhangye, provincia de Gansu, que se está construyendo junto a un emplazamiento de generación de energía renovable y un emplazamiento de interconexión a la red nacional; un EVx de 50 MW/200 MWh situado en la ciudad de Ziuquan, condado de Jinta, provincia de Gansu; y un EVx de 25 MW/100 MWh situado en la ciudad de Huailai Cunrui, condado de Zhangjiakou, provincia de Hebei. Estos dos últimos proyectos se anunciaron anteriormente junto con otros cuatro despliegues en China, y se están construyendo junto a emplazamientos de generación de energía renovable y de interconexión a la red nacional. Una vez terminados, los sistemas aumentarán y apoyarán el equilibrio de la red energética nacional de China mediante el almacenamiento y suministro de energía renovable.

Como testimonio de la creciente adopción de la tecnología de almacenamiento de energía por gravedad de Energy Vault en el marco de la política energética estatal china, los sistemas EVx de Rudong y Zhangye City fueron seleccionados recientemente y anunciados formalmente el mes pasado en enero de 2024 como parte de una lista de proyectos con la clasificación de "nuevos proyectos piloto de demostración de almacenamiento de energía" por la Administración Nacional de Energía de China (NEA). Los proyectos seleccionados como pilotos de demostración se benefician de una mayor supervisión de la gestión por parte de las autoridades energéticas provinciales, lo que permite la coordinación para apoyar los avances relacionados con la construcción, la notificación de datos, el cumplimiento y las medidas de seguridad, entre otras cuestiones de interés. Este reconocimiento pone de relieve el aumento sustancial de la demanda de fuentes de energía renovables y subraya el papel indispensable del almacenamiento de energía por gravedad en la misión crucial de la descarbonización mundial, en particular en China. Las políticas energéticas de China exigen ahora que las centrales de energías renovables integren un almacenamiento del 20 % de su capacidad nominal de generación, con una duración mínima de 2-4 horas. Se espera que estas duraciones de almacenamiento de energía aumenten con el tiempo a medida que la generación de energía renovable se convierta en un porcentaje mayor de la potencia de la red.

"Me complace ver la creciente adopción en el mercado de la tecnología de almacenamiento de energía por gravedad de Energy Vault en China, el mayor mercado de almacenamiento de energía del mundo respaldado por los anuncios de nuevos proyectos pioneros y otros hitos dentro del marco de la política energética nacional de China para el almacenamiento de energía", dijo Robert Piconi, presidente y consejero delegado de Energy Vault. "Esperamos compartir el rendimiento adicional y el desarrollo del proyecto en las próximas semanas y meses a medida que la puesta en marcha y las actividades de nuevos proyectos continúan a un ritmo rápido".

Andrea Pedretti, directora de tecnología de Energy Vault, comentó: "Tras haber pasado los últimos días en Rudong, en las instalaciones de EVx, sigo impresionado por la experiencia técnica, de I+D y de construcción aportada por China Tianying y sus socios. Junto con sus capacidades de fabricación internas y locales para todos los sistemas mecánicos, tenemos un gran socio para desplegar rápidamente nuestra tecnología EVx y de almacenamiento de energía por gravedad más amplia en China".

Tras el inicio de la puesta en servicio del GESS EVx de 25 MW/100 MWh en Rudong en la segunda mitad de 2023, y el inicio del proceso de interconexión a la red en septiembre de 2023, tal y como se había anunciado anteriormente, el sistema logró la interconexión total a la red, tal y como se ha indicado anteriormente, en diciembre de 2023, tras la finalización previa en septiembre de 2023 de los últimos cuatro kilómetros de la línea eléctrica aérea de 35 kV a la subestación de extremo remoto existente, tal y como se había planificado con las autoridades locales de la red estatal a finales del año pasado. La interconexión formal de la red estatal para alimentar el sistema, lograda en diciembre del año pasado, también se produce tras la coronación de la estructura el 15 de octubre de 2023, que marca la finalización de la construcción de la instalación.

Tras las aprobaciones provinciales y estatales finales para el inicio de la operación comercial a la red estatal, el Rudong EVx será el primer sistema comercial de almacenamiento de energía por gravedad hidroeléctrica no bombeada a escala comercial del mundo. Se espera recibir más información sobre el despliegue de Rudong EVx en el informe de resultados financieros de Energy Vault del cuarto trimestre y de todo el año 2023, previsto para el martes 12 de marzo de 2024.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault ® desarrolla y despliega soluciones de almacenamiento de energía a escala comercial diseñadas para transformar el enfoque mundial del almacenamiento de energía sostenible. La amplia oferta de la empresa incluye tecnologías propias de almacenamiento basado en la gravedad, almacenamiento en baterías y almacenamiento de energía de hidrógeno verde. Todas las soluciones de almacenamiento están respaldadas por la plataforma de integración y software del sistema de gestión de la energía de la empresa, independiente de la tecnología de hardware. Única en el sector, la innovadora cartera tecnológica de Energy Vault ofrece soluciones personalizadas de almacenamiento de energía de corta y larga duración para ayudar a las empresas de servicios públicos, los productores independientes de energía y los grandes usuarios industriales de energía a reducir significativamente los costes energéticos nivelados, manteniendo al mismo tiempo la fiabilidad energética. Utilizando materiales ecológicos con la capacidad de integrar materiales de desecho para su reutilización beneficiosa, la tecnología de almacenamiento de energía basada en la gravedad EVx™ de Energy Vault está facilitando el cambio a una economía circular, al tiempo que acelera la transición global de energía limpia para sus clientes. Visite www.energyvault.com para obtener más información.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene manifestaciones de futuro que reflejan la visión actual de la empresa con respecto, entre otras cosas, a sus operaciones y resultados financieros. Las afirmaciones de carácter prospectivo incluyen información sobre posibles o supuestos resultados futuros de las operaciones, así como descripciones de nuestro plan de negocio y nuestras estrategias. Estas declaraciones suelen incluir palabras como "anticipar", "esperar", "sugerir", "planificar", "creer", "pretender", "proyectar", "prever", "estimar", "objetivos", "proyecciones", "debería", "podría", "haría", "podría", "podría", "hará" y otras expresiones similares. Basamos estas declaraciones o proyecciones de futuro en nuestras expectativas, planes y suposiciones actuales, que hemos realizado a la luz de nuestra experiencia en nuestro sector, así como de nuestras percepciones de las tendencias históricas, las condiciones actuales, la evolución futura prevista y otros factores que consideramos apropiados según las circunstancias del momento. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras creencias, suposiciones y expectativas de rendimiento futuro, teniendo en cuenta la información de que disponemos actualmente. Estas declaraciones prospectivas son solo predicciones basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros. Estas afirmaciones de carácter prospectivo entrañan riesgos e incertidumbres considerables que podrían hacer que nuestros resultados, nivel de actividad, rendimiento o logros reales difirieran sustancialmente de los resultados, nivel de actividad, rendimiento o logros expresados o implícitos en las afirmaciones de carácter prospectivo, incluidos los cambios en nuestra estrategia, planes de expansión, oportunidades de clientes, operaciones futuras, situación financiera futura, ingresos y pérdidas estimados, costos previstos, perspectivas y planes; la incertidumbre de que nuestras reservas y pedidos pendientes equivalgan a ingresos futuros; la falta de garantías de que las cartas de intenciones no vinculantes y otras muestras de interés puedan traducirse en pedidos o ventas vinculantes; la posibilidad de que nuestros productos sean o presuntamente sean defectuosos o experimenten otros fallos; la implantación, aceptación en el mercado y éxito de nuestro modelo de negocio y estrategia de crecimiento; nuestra capacidad para desarrollar y mantener nuestra marca y reputación; los acontecimientos y proyecciones relacionados con nuestro negocio, nuestros competidores y la industria; la capacidad de nuestros proveedores para suministrar a tiempo los componentes o materias primas necesarios para la construcción de nuestros sistemas de almacenamiento de energía; el impacto de las epidemias sanitarias en nuestro negocio y las medidas que podamos adoptar en respuesta a las mismas; nuestras expectativas sobre nuestra capacidad para obtener y mantener la protección de la propiedad intelectual y no infringir los derechos de terceros; las expectativas sobre el tiempo durante el cual seremos una empresa de crecimiento emergente en virtud de la Ley JOBS; nuestras necesidades futuras de capital y las fuentes y usos de efectivo; nuestra capacidad para obtener financiación para nuestras operaciones y crecimiento futuro; nuestro negocio, planes de expansión y oportunidades y otros factores importantes tratados bajo el título "Factores de riesgo" en nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2023, y en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, ya que dichos factores pueden ser actualizados de vez en cuando en sus otros archivos con la SEC, accesible en la página web de la SEC en www.sec.gov. De vez en cuando surgen nuevos riesgos y no es posible para nuestra dirección predecir todos los riesgos, ni podemos evaluar el impacto de todos los factores en nuestro negocio o la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, puede causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva que podamos hacer. Cualquier declaración prospectiva realizada por nosotros en este comunicado de prensa se refiere únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y está expresamente matizada en su totalidad por las declaraciones cautelares incluidas en este comunicado de prensa. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro modo, excepto en la medida en que lo exija la legislación aplicable. No debe depositar una confianza indebida en nuestras declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

