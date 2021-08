Energy Vault Anuncia una Financiación de 100 Millones de USD de la Serie C

WESTLAKE VILLAGE, California y LUGANO, Suiza--(BUSINESS WIRE)--ago. 25, 2021--

Energy Vault (la 鈥淓mpresa鈥), creadora de soluciones de almacenamiento en escala de red basadas en la gravedad con tecnolog铆a exclusiva, anunci贸 hoy una financiaci贸n de 100 millones de USD de la serie C. La inversi贸n est谩 a cargo de inversor existente Prime Movers Lab, con participaci贸n adicional de otros inversores existentes como SoftBank Vision Fund, Saudi Aramco Energy Ventures, Helena e Idealab X. Adem谩s, la financiaci贸n de la serie C est谩 respaldada por nuevos inversores, como Pickering Energy Partners a trav茅s de su Fondo de Oportunidades de Capital Energ茅tico, SailingStone Global Energy Transition, A.T. Gekko, Crexa Capital Advisors LLC, Green Storage Solutions Venture I LLC y Gordon Crawford.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aqu铆: https://www.businesswire.com/news/home/20210825005849/es/

Energy Vault - Commercial Demonstration Unit (Photo: Business Wire)

Goldman Sachs y Stifel prestaron servicio como asesores financieros de la transacci贸n.

El capital recaudado se utilizar谩 para respaldar la ejecuci贸n de los planes de crecimiento de la Empresa a medida que aumentan las implementaciones en varios continentes de su innovadora plataforma EVx鈩, lo que incluye cumplir con la s贸lida cartera de acuerdos de clientes en los mercados de los EE.聽UU., Oriente Medio, Europa y Australia. Las implementaciones comenzar谩n en los EE. UU. durante el 煤ltimo trimestre de 2021, con un aumento global m谩s amplio esperado a lo largo de 2022.

El sistema de Energy Vault est谩 dise帽ado para ser m谩s rentable, fiable, completamente seguro para operar y ambientalmente sostenible, y se implementa a trav茅s de una cadena de suministro altamente localizada que maximiza la creaci贸n de trabajo local y el impacto econ贸mico, todo respaldado por ciencia de materiales de avanzada y exclusivas tecnolog铆as de software. La integraci贸n de estas tecnolog铆as avanzadas con la f铆sica convencional de la gravedad permite a la Empresa abordar una importante necesidad no satisfecha para soluciones de almacenamiento energ茅tico que gestionan el suministro intermitente de energ铆a renovable a escala de servicios p煤blicos para producir energ铆a gestionable a demanda. Esto acelerar铆a la adopci贸n de mercado m谩s amplia de las fuentes de energ铆a renovables.

Despu茅s de la exitosa implementaci贸n a escala comercial del sistema de almacenamiento energ茅tico en 2020, Energy Vault present贸 su nueva plataforma EVx en abril de 2021, al mismo tiempo que anunci贸 que Saudi Aramco Energy Ventures ha invertido en Energy Vault. EVx incorpora mejoras de desempe帽o dise帽adas para tener una eficiencia de ida y vuelta de 80 % a 85 %, una vida t茅cnica de m谩s de 35 a帽os y un dise帽o modular y flexible que es 45 % menor en altura y que puede servir econ贸micamente tanto para aplicaciones de mayor potencia como de menor duraci贸n con servicios auxiliares de 2 a 4 horas y, al mismo tiempo, escalar sin complicaciones para atender requisitos de mayor duraci贸n de 5 a 24 horas o m谩s. Con una degradaci贸n cero de la capacidad de almacenamiento con el paso del tiempo, la energ铆a potencial del sistema se puede almacenar con los bloques compuestos en la posici贸n elevada durante per铆odos ilimitados.

A fin de maximizar los elementos de sustentabilidad del sistema de almacenamiento, Energy Vault implement贸 un enfoque econ贸mico circular para la cadena de suministro que tambi茅n maximiza la producci贸n de material en el lugar; por lo tanto, reduce los gases de efecto invernadero (greenhouse gases, GHG) del sector de transporte. Se llev贸 a cabo una innovaci贸n adicional en ciencia de materiales en la fabricaci贸n de los bloques compuestos que permite la reutilizaci贸n beneficiosa de materiales de desecho que, de lo contrario, estar铆an destinados a vertederos: cenizas de carb贸n, relaves de desechos de los procesos de miner铆a y fibra de vidrio de aspas de turbina de viento deshabilitadas, que de otro modo se quemar铆an o enterrar铆an bajo tierra. As铆, se integran estos materiales de desecho a los bloques compuestos para potenciar el sistema de almacenamiento basado en la gravedad.

鈥淣os complace dar la bienvenida a Prime Movers Lab y a otros socios estrat茅gicos nuevos y existentes que colectivamente aportan una trayectoria extraordinaria de inversi贸n en tecnolog铆as de avanzada y que aceleran la transici贸n energ茅tica limpia a nivel global鈥, manifest贸 Robert Piconi, director ejecutivo y cofundador de Energy Vault. 鈥淓l mundo es un punto de inflexi贸n cr铆tico en el cambio hacia una adopci贸n m谩s amplia de fuentes de energ铆a renovables. Energy Vault est谩 acelerando esta transformaci贸n a medida que avanzamos hacia implementaciones globales y adopci贸n de mercado de la tecnolog铆a, con el fin de ayudar a los proveedores energ茅ticos y los clientes industriales a satisfacer de manera m谩s rentable las metas de sustentabilidad y descarbonizaci贸n鈥.

鈥淧ara aprovechar verdaderamente el poder de la energ铆a renovable, el mundo necesita desarrollar soluciones de almacenamiento fiables y flexibles para cuando el sol no brille o cuando el viento no sople鈥, indic贸 Zia Huque, socio general de Prime Movers Lab. 鈥淓nergy Vault ha descifrado el c贸digo con una soluci贸n transformadora que est谩 dise帽ada para satisfacer la demanda de energ铆a limpia las 24 horas del d铆a, los 7 d铆as de la semana, con un enfoque m谩s eficiente, duradero y ambientalmente sustentable que otras opciones. Energy Vault cambia las reglas del juego en nuestra transici贸n de energ铆a verde. Prime Movers Lab se complace en ayudar a la empresa a escalar el despliegue de su tecnolog铆a".

Acerca de Energy Vault

Energy Vault es el creador de productos de almacenamiento de energ铆a renovable que est谩n transformando el enfoque mundial del almacenamiento de energ铆a a escala de servicios p煤blicos para lograr la resiliencia de la red. Al aplicar los fundamentos de la gravedad y la energ铆a potencial de la f铆sica convencional, el sistema combina ciencia de materiales avanzada y un exclusivo software de IA con visi贸n de m谩quina que organiza de manera aut贸noma la carga y descarga de electricidad mediante el uso de ladrillos compuestos de costo ultrabajo y sistemas innovadores de gr煤a mec谩nica. Mediante el uso de materiales 100聽% ecol贸gicos con la capacidad de integrar materiales de desechos para una reutilizaci贸n beneficiosa a niveles de costos econ贸micos sin precedentes, Energy Vault est谩 acelerando el cambio hacia una econom铆a circular y un mundo completamente renovable.

Para obtener m谩s informaci贸n acerca de Energy Vault, visite energyvault.com y @EnergyVaultInc.

Acerca de Prime Movers Lab

Prime Movers Lab invierte en empresas emergentes cient铆ficas innovadoras con la financiaci贸n de Prime Movers, los inventores que transforman millones de vidas. Invertimos en empresas en etapa temprana que reinventan la 鈥渉uman augmentation鈥 (tecnolog铆as que mejoran la capacidad o la productividad humana), la energ铆a, el transporte, la infraestructura, la fabricaci贸n y la agricultura. Nuestro equipo se dedica a apoyar a emprendedores en su misi贸n de comercializar la ciencia innovadora y servir a la humanidad. Para obtener m谩s informaci贸n, visite www.primemoverslab.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

Vea la versi贸n original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210825005849/es/

CONTACT: Energy Vault

media@energyvault.comPrime Movers Lab

Gavin Mathis,gavin@primemoverslab.com

Keyword: europe switzerland united states north america california

Industry keyword: software other energy professional services utilities hardware alternative energy venture capital energy technology science finance other technology other science

SOURCE: Energy Vault

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 08/25/2021 07:23 pm/disc: 08/25/2021 07:23 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210825005849/es

AP