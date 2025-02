Energy Vault inicia la construcción de una instalación de almacenamiento de energía en baterías en el proyecto New England Solar de ACEN Australia

WESTLAKE VILLAGE (California) y NUEVA GALES DEL SUR (Australia)--(BUSINESS WIRE)--feb. 24, 2025--

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) («Energy Vault»), líder en soluciones sostenibles de almacenamiento de energía a escala de red, anuncia el inicio de la construcción de un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 200 MW/2 horas que se está desplegando en el proyecto New England Solar de ACEN Australia. Acompañaron a los responsables de Energy Vault representantes de ACEN Australia, cargos electos y líderes de las Primeras Naciones Anaiwan en una ceremonia de bienvenida con motivo del inicio de las obras.

Left to right: Robert Piconi, Energy Vault Chairman and CEO; Lucas Sadler, Energy Vault Vice President Sales Asia; Tim Greenaway, ACEN Australia Head of Construction and Engineering; Sarah Donnan, ACEN Australia NES Project Director. (Photo: Business Wire)

Se ha dado por comenzada la construcción del primero de los dos despliegues de Energy Vault anunciados previamente en el proyecto New England Solar de 720 MW de ACEN Australia, cerca de Uralla (Nueva Gales del Sur), con una capacidad total prevista de 200 MW/2 horas. Una vez que el despliegue inicial del BESS esté operativo, será el primer BESS a gran escala de este tipo en la región de Nueva Inglaterra, en Nueva Gales del Sur. El BESS se cargará y descargará a diario y se diseñará para despachar la energía renovable almacenada en las horas de máximo consumo para ayudar a satisfacer la elevada demanda durante las horas de máxima carga de Nueva Gales del Sur, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de la región de la generación de electricidad a partir de carbón. Se trata del primer proyecto de almacenamiento en baterías a gran escala que empieza a construirse con el apoyo del Programa de Energía Emergente del Gobierno de Nueva Gales del Sur.

En el acto de bienvenida, celebrado in situ, intervinieron representantes de Energy Vault y ACEN Australia, como Robert Piconi, director ejecutivo y presidente de Energy Vault, y Tim Greenaway, director de Construcción e Ingeniería de ACEN Australia, además de los líderes locales de las Primeras Naciones Anaiwan que ofrecieron diversos discursos de bienvenida. Además de esos discursos y narraciones, los representantes de las Primeras Naciones Anaiwan llevaron a cabo una ceremonia tradicional de sudoración para conmemorar la colocación de la primera piedra, a la que siguió la colocación oficial de la primera piedra por parte del Sr. Piconi. New England Solar se está construyendo con la firme colaboración de las Primeras Naciones Anaiwan.

«La colocación de la primera piedra de hoy es un hito importante para la huella comercial en rápido crecimiento de Energy Vault en Australia. Estamos muy contentos de trabajar con ACEN Australia, sus socios de las Primeras Naciones y la comunidad de Uralla en el proyecto», señaló Lucas Sadler, vicepresidente de Ventas de Asia, Energy Vault. «New England Solar servirá como una fuente crítica de energía renovable para la región de Nueva Gales del Sur, y la participación de Energy Vault refleja el enfoque verdaderamente global de la empresa a la hora de satisfacer la creciente demanda de soluciones de almacenamiento de energía confiables y rentables».

«A medida que New England Solar avanza hacia su fase de finalización, tenemos la suerte de tener la oportunidad de asociarnos con el equipo de Energy Vault en el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía, pero también de contar con el firme apoyo y la colaboración de las Primeras Naciones de Anaiwan y de la comunidad local», declaró Tim Greenaway, jefe de Construcción de ACEN Australia. «Nuestro objetivo es suministrar de forma confiable energía limpia de la manera más eficiente y rentable posible, y hoy estamos un poco más cerca de cumplir esa misión».

Los despliegues del BESS, desarrollados en el marco del paquete B-VAULT ™ de soluciones de almacenamiento de energía en baterías totalmente integradas de Energy Vault, irán acoplados a un convertidor especial que permite funciones avanzadas de apoyo a la red, como la compensación de tensión y frecuencia, el apoyo a la red durante las perturbaciones y el control de la potencia reactiva. El uso del convertidor especial, combinado con la plataforma de integración X-Vault y el sistema de gestión de la energía Vault-OS, propiedad de Energy Vault, para controlar, gestionar y optimizar el funcionamiento del BESS, ofrecerá una capacidad superior de gestión de la energía.

La movilización de este despliegue de BESS representa un hito crítico para la creciente huella comercial de Energy Vault en el mercado australiano, tras una serie de acuerdos recientes, entre ellos con Enervest y la Comisión Estatal de Electricidad, propiedad del gobierno de Victoria. Hasta la fecha, la cartera de B-VAULT de Energy Vault en el mercado australiano consta de 1,9 GWh en proyectos previamente anunciados.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault ® desarrolla y despliega soluciones de almacenamiento de energía a escala comercial diseñadas para transformar el enfoque mundial del almacenamiento de energía sostenible. Su oferta integral incluye tecnologías propias de almacenamiento basado en la gravedad, en baterías y en hidrógeno verde. Cada solución de almacenamiento recibe el respaldo de la plataforma de integración y software del sistema de gestión de la energía de la Empresa, independiente de la tecnología de hardware. Única en el sector, la innovadora cartera tecnológica de Energy Vault ofrece soluciones personalizadas de almacenamiento de energía de corta y larga duración para que las empresas de servicios públicos, los productores independientes de energía y los grandes usuarios industriales de energía reduzcan significativamente los costos de energía nivelados, manteniendo al mismo tiempo la confiabilidad de la energía. La tecnología de almacenamiento de energía por gravedad G-Vault ™ de Energy Vault, que utiliza materiales ecológicos y permite integrar materiales de desecho para su reutilización beneficiosa, facilita la transición a una economía circular y acelera el proceso mundial de conversión a energías limpias para sus clientes. Visite www.energyvault.com para obtener más información.

Acerca de ACEN Australia

ACEN Australia es la plataforma que representa los activos de energías renovables de ACEN en Australia. Con más de 1 gigavatio (GW) de capacidad de generación de energía renovable a gran escala en construcción y operación, y más de 13 GW de capacidad en desarrollo, su cartera incluye proyectos solares, eólicos, de baterías e hidroeléctricos de bombeo en toda Australia.

New England Solar (Fase 1), en Nueva Gales del Sur, es el primer proyecto operativo de ACEN Australia, que comenzó a generar en 2023. Stubbo Solar, en la zona de energías renovables de NSW Central West Orana, es el segundo proyecto de ACEN Australia, que se encuentra actualmente en fase de puesta en marcha y estará en pleno funcionamiento a mediados de 2025.

Con más de 100 empleados y en constante crecimiento, nuestro personal trabaja en Tasmania, Victoria, Nueva Gales del Sur, Queensland y Australia Occidental.

www.acenrenewables.com.au

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que reflejan la visión actual de la Empresa con respecto, entre otras cosas, a sus operaciones y resultados financieros, incluido el BESS de Nueva Inglaterra. Las declaraciones prospectivas incluyen información sobre posibles o supuestos resultados futuros de las operaciones, así como descripciones de nuestro plan de negocio y nuestras estrategias. Estas declaraciones suelen incluir términos como «anticipar», «espera», «sugerir», «planifica», «cree», «pretende», «proyectar», «prevé», «estimar», «objetivos», «proyecciones», «debería», «podría», «haría», «puede», «podrá», «hará» y otras expresiones similares. Basamos estas declaraciones o proyecciones de futuro en nuestras expectativas, planes y suposiciones actuales, que hemos realizado en función de nuestra experiencia en el sector en el que operamos, así como de nuestras percepciones de las tendencias históricas, las condiciones actuales, la evolución futura prevista y demás factores que consideramos apropiados según las circunstancias del momento. Dichas declaraciones prospectivas toman como base nuestras creencias, suposiciones y expectativas de rendimiento futuro, teniendo en cuenta la información de que disponemos actualmente. Estas declaraciones son meramente predicciones basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros. Estas previsiones implican riesgos e incertidumbres significativos que podrían hacer que nuestros resultados reales, nivel de actividad, rendimiento o logros difieran de forma sustancial de los resultados, nivel de actividad, rendimiento o logros expresados o implícitos en dichas declaraciones, incluidos la incapacidad de celebración de acuerdos definitivos, los cambios en nuestra estrategia, planes de expansión, oportunidades de clientes, operaciones futuras, situación financiera futura, ingresos y pérdidas estimados, costos previstos, perspectivas y planes; la incertidumbre de que nuestras adjudicaciones, reservas, cartera de pedidos, calendario de permisos y proyectos desarrollados se traduzcan en ingresos futuros; la falta de garantías de que las cartas de intención no vinculantes y otras indicaciones de interés puedan traducirse en pedidos o ventas vinculantes; la posibilidad de que nuestros productos sean defectuosos, o exista presunción de ello, o que experimenten otros fallos; la implantación, aceptación en el mercado y éxito de nuestro modelo de negocio y estrategia de crecimiento; nuestra capacidad para desarrollar y mantener la marca y reputación; los acontecimientos y proyecciones relacionados con nuestro negocio, nuestros competidores y la industria; la capacidad de nuestros proveedores para suministrar a tiempo los componentes o materias primas necesarios para la construcción de nuestros sistemas de almacenamiento de energía; el impacto de epidemias sanitarias en nuestro negocio y las medidas que podamos tomar en respuesta a estas; nuestras expectativas con respecto a la capacidad de la Empresa para obtener y mantener la protección de la propiedad intelectual y no infringir los derechos de terceros; las expectativas con respecto al tiempo durante el cual seremos una empresa de crecimiento emergente en virtud de la Ley JOBS; nuestras futuras necesidades de capital y fuentes y el uso de efectivo; la naturaleza internacional de nuestras operaciones y el impacto de la guerra u otras hostilidades en nuestro negocio y en los mercados mundiales; nuestra capacidad para obtener financiación para nuestras operaciones y crecimiento futuro; nuestro negocio, planes de expansión y oportunidades y otros factores importantes tratados bajo el título «Factores de riesgo» en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023 presentado ante la SEC el 13 de marzo de 2024, ya que dichos factores pueden actualizarse de vez en cuando en sus otros documentos presentados ante la SEC, disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. De tanto en tanto surgen nuevos riesgos y no es posible para nuestra dirección predecir la totalidad de riesgos, ni podemos evaluar el impacto de todos los factores en nuestro negocio o la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, puede causar que los resultados reales difieran de forma sustancial de los contenidos en cualquier declaración prospectiva que podamos hacer. Cualquier declaración prospectiva que realicemos en este comunicado de prensa se refiere únicamente a la fecha del presente comunicado y está expresamente matizada en su totalidad por las declaraciones cautelares incluidas en esta nota de prensa. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro modo, excepto en la medida en que lo exija la legislación aplicable. Se recomienda no depositar una confianza indebida en nuestras declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

